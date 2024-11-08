8 Kas 2024 17:48
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Yemen'den Siyonist rejim ordusunun Negev'deki "Nevatim" hava üssüne füze saldırısı

8 Kas 2024 17:48
News ID: 85653342
Yemen'den Siyonist rejim ordusunun Negev'deki "Nevatim" hava üssüne füze saldırısı

Tahran, İRNA-Yemen Silahlı Kuvvetleri, işgal altındaki Filistin'in güneyinde bulunan Negev bölgesindeki Siyonist Rejim Ordusu'na ait "Nevatim" hava üssüne, "Filistin 2" adlı hipersonik bir füze ile saldırı gerçekleştirdi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri, yaptığı açıklamada, füze birliğinin daha önce görülmemiş bir askeri operasyonla "Nevatim" hava üssünü hedef aldığını ve füzelerin belirlenen hedefe isabet ettiğini duyurdu. 

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tümgeneral Yahya Seri, bugün sabah saatlerinde Yemen'in hava savunma güçlerinin, Cevf vilayetinin semalarında bir adet Amerikan MQ-9 insansız hava aracının (İHA) tespit edilip düşürüldüğünü belirtti. 

Tümgeneral Seri, ayrıca "Feth-i Muud ve Kutsal Cihat" operasyonları kapsamında, Aksa Tufanı'na destek amacıyla düşürülen Amerikan insansız hava aracı sayısının 12'ye yükseldiğini ifade etti.

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