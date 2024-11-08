Yemen'den Siyonist rejim ordusunun Negev'deki "Nevatim" hava üssüne füze saldırısı

Yemen Silahlı Kuvvetleri, yaptığı açıklamada, füze birliğinin daha önce görülmemiş bir askeri operasyonla "Nevatim" hava üssünü hedef aldığını ve füzelerin belirlenen hedefe isabet ettiğini duyurdu.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tümgeneral Yahya Seri, bugün sabah saatlerinde Yemen'in hava savunma güçlerinin, Cevf vilayetinin semalarında bir adet Amerikan MQ-9 insansız hava aracının (İHA) tespit edilip düşürüldüğünü belirtti.

Tümgeneral Seri, ayrıca "Feth-i Muud ve Kutsal Cihat" operasyonları kapsamında, Aksa Tufanı'na destek amacıyla düşürülen Amerikan insansız hava aracı sayısının 12'ye yükseldiğini ifade etti.