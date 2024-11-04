4 Kas 2024 09:40
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News ID: 85648930
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Yemen Silahlı Kuvvetleri: İsrailli şirketlerin hisse satışı ordunun operasyonlarını etkilemez

4 Kas 2024 09:40
News ID: 85648930
Yemen Silahlı Kuvvetleri: İsrailli şirketlerin hisse satışı ordunun operasyonlarını etkilemez

Tahran, İRNA - Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, İsrail rejimine bağlı nakliye şirketlerinin hisselerinin veya varlıklarının başka şirketlere veya taraflara devredilmesinin, Yemen'in bu şirketlere veya gemilere karşı uyguladığı yaptırımları etkilemeyeceğini belirtti.

Tuğgeneral Yahya Seri, bazı Siyonist deniz taşımacılığı şirketlerinin hisselerini veya varlıklarını diğer denizcilik şirketlerine sattığını veya farklı isimlerle kaydettirdiğini ifade etti. 

Seri, bu adımın, Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin bu gemilere veya şirketlere yönelik yaptırım tedbirlerini aldatmak ve aşmak amacıyla yapıldığını ifade etti. 

Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin bu gemilerin mülkiyet değişikliklerini veya Siyonist gemilerinin bayrak değiştirmesini tanımadığını vurgulayan Seri, bu rejime ait şirketlerle veya gemilerle herhangi bir iş birliğine karşı uyarıda bulunarak "Bu şirketler ve gemiler, Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin operasyon bölgesinden geçmeleri yasaklanmış olan ve  yaptırım uygulanan hedefleridir." dedi. 

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