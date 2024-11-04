Yemen Silahlı Kuvvetleri: İsrailli şirketlerin hisse satışı ordunun operasyonlarını etkilemez

Tuğgeneral Yahya Seri, bazı Siyonist deniz taşımacılığı şirketlerinin hisselerini veya varlıklarını diğer denizcilik şirketlerine sattığını veya farklı isimlerle kaydettirdiğini ifade etti.

Seri, bu adımın, Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin bu gemilere veya şirketlere yönelik yaptırım tedbirlerini aldatmak ve aşmak amacıyla yapıldığını ifade etti.

Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin bu gemilerin mülkiyet değişikliklerini veya Siyonist gemilerinin bayrak değiştirmesini tanımadığını vurgulayan Seri, bu rejime ait şirketlerle veya gemilerle herhangi bir iş birliğine karşı uyarıda bulunarak "Bu şirketler ve gemiler, Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin operasyon bölgesinden geçmeleri yasaklanmış olan ve yaptırım uygulanan hedefleridir." dedi.