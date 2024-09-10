10 Eyl 2024 14:17
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News ID: 85592610
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Yemen, ABD'ye ait bir SİHA'yı düşürdü

10 Eyl 2024 14:17
News ID: 85592610
Yemen, ABD'ye ait bir SİHA'yı düşürdü

Tahran, İRNA- Yemen Silahlı kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, ABD'ye ait MQ-9 tipi SİHA'yı Saada vilayetinde düşürdüklerini açıkladı.

Yemen Silahlı kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri yaptığı yazılı açıklamada, Sa'ada ili semalarında casusluk görevi sırasında ABD'ye ait MQ-9 tipi SİHA'yı düşürdüklerini bildirdi.

Yemen Silahlı Kuvvetlerinin bunun son 72 saatte düşürdüğü ikinci SİHA olduğunu belirten Seri, bununla birlikte, düşürdükleri MQ-9 tipi SİHA sayısının 9'a yükseldiğini aktardı.

Seri ayrıca, Ürdünlü Mahir Hüseyin El Gazi’nin Ürdün ve Batı Şeria sınırlarında 3 Siyonistin ölmesiyle sonuçlanan operasyonunu takdirle karşıladı.

Filistin halkına karşı dini, ahlaki ve insani görevini yerine getiren tüm Müslümanların yanında olduklarını vurgulayan Seri, “Gazze’ye yönelik saldırılar durduruluncaya ve bu bölgedeki abluka kaldırılıncaya kadar askeri operasyonlarımıza devam edeceğiz.” dedi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri daha önce ülkenin farklı bölgelerinde özellikle de Ma'arib ilinde birkaç MQ-9 tipi SİHA’yı düşürmüştü.

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