Yemen Silahlı Kuvvetleri'nden üç deniz operasyonu

Tuğgeneral Yahya Seri yaptığı açıklamada, Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin ilk operasyonda "SC MONTREAL" gemisini Arap Denizi'nin güneyinde iki insansız hava aracıyla hedef aldığını belirtti.

Seri, ikinci operasyonda "MAERSK KOWLOON" gemisinin Arap Denizi'nde bir seyir füzesi ile vurulduğunu "MOTARO" gemisinin de Kızıldeniz ve Babü'l-Mendeb’de balistik füzelerle hedef aldığını belirtti.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, bu üç operasyonun başarılı olduğunu duyurdu ve bu operasyonların, bu gemilerin sahibi olan şirketlerin işgal altındaki Filistin limanlarına giriş yasağını ihlal etmesi nedeniyle gerçekleştiğini ifade etti.