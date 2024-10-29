29 Eki 2024 11:46
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News ID: 85643044
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Yemen Silahlı Kuvvetleri'nden üç deniz operasyonu

29 Eki 2024 11:46
News ID: 85643044
Yemen Silahlı Kuvvetleri'nden üç deniz operasyonu

Tahran, İRNA - Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, Kızıldeniz, Arap Denizi ve Babü'l-Mendeb Boğazı'nda üç operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

Tuğgeneral Yahya Seri  yaptığı açıklamada, Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin ilk operasyonda "SC MONTREAL" gemisini Arap Denizi'nin güneyinde iki insansız hava aracıyla hedef aldığını belirtti.

Seri, ikinci operasyonda "MAERSK KOWLOON" gemisinin Arap Denizi'nde bir seyir füzesi ile vurulduğunu "MOTARO" gemisinin de Kızıldeniz ve Babü'l-Mendeb’de balistik füzelerle hedef aldığını belirtti.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, bu üç operasyonun başarılı olduğunu duyurdu ve bu operasyonların, bu gemilerin sahibi olan şirketlerin işgal altındaki Filistin limanlarına giriş yasağını ihlal etmesi nedeniyle gerçekleştiğini ifade etti.

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