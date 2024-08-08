Yemen'in Kızıldeniz'deki askeri operasyonları

El-Mesire'de yer alan habere göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, bu güçlerin Kızıldeniz'in kuzeyinde üç askeri operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu.

Seri, bu operasyonlarda, Filistin'in işgal altındaki limanlarına sefer kurallarını ihlal ederek Kızıldeniz'de seyreden "CONSTSHIP ON" gemisinin birkaç balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) ile hassas bir şekilde hedef alındığını belirtti.

Seri, ayrıca Aden Körfezi'nde bulunan Amerikan destroyeri "USS Cole"un birkaç İHA ile hedef alındığını ve operasyonun başarıyla tamamlandığını söyledi. Bir diğer Amerikan destroyeri "USS Laboon"un da birkaç balistik füze ile vurulduğunu ekledi.

Seri, bu iki destroyerin, İsrail düşmanına yardım sağlamak amacıyla operasyon bölgelerinden Kızıldeniz'in kuzeyine doğru hareket ettikleri için hedef alındıklarını belirtti. Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, her iki destroyerin de füze ve İHA'larla başa çıkmada başarısız olduğunu vurguladı ve bölgedeki tüm Amerikan askeri hareketlerinin İsrail düşmanını desteklemeye yönelik düşmanca hareketler olarak değerlendirileceğini ve bu tür hedeflere saldırmaktan asla tereddüt etmeyeceklerini belirtti.

Seri, Yemen Silahlı Kuvvetlerinin operasyonlarının, İsrail rejiminin saldırıları tamamen durduruluncaya ve Filistin halkının ablukası tamamen kaldırılıncaya kadar devam edeceğini sözlerine ekledi.