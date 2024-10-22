Yemen'den Tel Aviv'deki Siyonist ordu üssüne hipersonik füze saldırısı

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri konuyla ilgili yaptığı açıklamada "İşgal altındaki "Yafa (Tel Aviv) bölgesinin doğusundaki düşman İsrail askeri üssüne yönelik "Filistin 2" hipersonik balistik füzesi ile özel bir askeri operasyon gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

"Allah'ın izniyle hipersonik füze, Amerikan ve İsrail önleyici sistemlerini aşarak hedefine ulaşmayı başardı." diyen Seri "Bu operasyon, Aksa Tufanı operasyonu ile Filistin ve Lübnan'ın mazlum halklarının desteklenmesi ve direnişlerine destek verilmesi yönünde vaat edilen zafer ve kutsal cihad mücadelesinin tırmandırılmasının beşinci aşaması çerçevesinde gerçekleştirildi."

ifadesine dikkat çekti.

Tuğgeneral Seri sözlerinin sonunda, "İsrail düşmanına yönelik askeri operasyonların, saldırının sona ermesine, Gazze ablukasının kaldırılmasına ve Lübnan'a yönelik saldırganlığın durdurulmasına kadar sürdürüleceğini vurguluyoruz." ifadesinin altını çizdi.