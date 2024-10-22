22 Eki 2024 18:59
Journalist ID: 5630
News ID: 85636251
T T
0 Persons

Ekler

Yemen'den Tel Aviv'deki Siyonist ordu üssüne hipersonik füze saldırısı

22 Eki 2024 18:59
News ID: 85636251
Yemen'den Tel Aviv'deki Siyonist ordu üssüne hipersonik füze saldırısı

Tahran,İRNA- Yemen silahlı kuvvetleri sözcüsü yaptığı açıklamada, Tel Aviv'in doğusundaki Siyonist ordu üssüne "Filistin 2" hipersonik balistik füzesiyle saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri konuyla ilgili yaptığı açıklamada "İşgal altındaki "Yafa (Tel Aviv) bölgesinin doğusundaki düşman İsrail askeri üssüne yönelik "Filistin 2" hipersonik balistik füzesi ile  özel bir askeri operasyon gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

"Allah'ın izniyle hipersonik füze, Amerikan ve İsrail önleyici sistemlerini aşarak hedefine ulaşmayı başardı." diyen Seri "Bu operasyon, Aksa Tufanı operasyonu ile Filistin ve Lübnan'ın mazlum halklarının desteklenmesi ve direnişlerine destek verilmesi yönünde vaat edilen zafer ve kutsal cihad mücadelesinin tırmandırılmasının beşinci aşaması çerçevesinde gerçekleştirildi."

ifadesine dikkat çekti.

Tuğgeneral Seri sözlerinin sonunda, "İsrail düşmanına yönelik askeri operasyonların, saldırının sona ermesine, Gazze ablukasının kaldırılmasına ve Lübnan'a yönelik saldırganlığın durdurulmasına kadar sürdürüleceğini vurguluyoruz." ifadesinin altını çizdi.

0 Persons

Ekler

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .