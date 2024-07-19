19 Tem 2024 18:06
Journalist ID: 5446
News ID: 85542788
T T
0 Persons

Ekler

Yemen Silahlı Kuvvetleri Aden Körfezi'nde bir gemiyi daha hedef aldı

19 Tem 2024 18:06
News ID: 85542788
Yemen Silahlı Kuvvetleri Aden Körfezi'nde bir gemiyi daha hedef aldı

Tahran, İRNA- Yemen Silahlı Kuvvetleri: Aden Körfezi'nde bir gemiyi daha hedef aldık

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin Aden Körfezi'nde "Lobivia" gemisini balistik füze ve insansız hava aracı ile hedef aldıklarını açıkladı.

Seri, bu geminin mazlum Filistin halkını savunma kapsamında ve Yemen ordusunun deniz kuvvetleri, füze ve İHA birliklerinin ortak operasyonunda başarıyla vurulduğunu belirterek bu gemiye yapılan saldırının, gemi sahibi şirketin işgal altındaki Filistin limanlarına giriş-çıkış yasağını ihlal etmesi nedeniyle gerçekleştiğini ekledi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarının, saldırılar sona erene ve Gazze ablukası kaldırılana kadar durmayacağını ifade etti.

0 Persons

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .