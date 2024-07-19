Yemen Silahlı Kuvvetleri Aden Körfezi'nde bir gemiyi daha hedef aldı

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin Aden Körfezi'nde "Lobivia" gemisini balistik füze ve insansız hava aracı ile hedef aldıklarını açıkladı.

Seri, bu geminin mazlum Filistin halkını savunma kapsamında ve Yemen ordusunun deniz kuvvetleri, füze ve İHA birliklerinin ortak operasyonunda başarıyla vurulduğunu belirterek bu gemiye yapılan saldırının, gemi sahibi şirketin işgal altındaki Filistin limanlarına giriş-çıkış yasağını ihlal etmesi nedeniyle gerçekleştiğini ekledi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarının, saldırılar sona erene ve Gazze ablukası kaldırılana kadar durmayacağını ifade etti.