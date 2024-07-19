Yahya Seri: Tel Aviv artık güvende değil

Tuğgeneral Yahya Seri, Tel Aviv'e düzenlenen bu sabahki İHA operasyonunun sorumluluğunu üstlenerek, Yemen Silahlı Kuvvetleri İHA biriminin İsrail'in "Tel Aviv" olarak adlandırdığı işgal altındaki "Yafa" bölgesinde önemli bir hedefe saldırı düzenlediğini belirtti.

Seri, operasyonun "Yafa" adlı radar yakalayamayan bir İHA kullanılarak gerçekleştirildiğini ve önceden belirlenen hedeflere başarıyla ulaştığını ifade etti.

Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin işgal altındaki Yafa bölgesini güvensiz ilan ettiğini ve bu bölgenin Yemen'in ana hedeflerinden biri olduğunu ve Yemen'in silahlarının menzilinde bulunduğunu belirten Seri, çabalarını Siyonist düşmanın derinliklerini hedef almaya odakladıklarını söyledi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, Yemen'in işgal altındaki Filistin'in derinliklerindeki hassas askeri ve güvenlik hedeflerini içeren bir hedef bankasına sahip olduğunu ve Gazze Şeridi'ndeki halka karşı düşmanın günlük işlediği suçlara yanıt olarak bu hedefleri vurmaya devam edeceğini vurguladı.

Tuğgeneral Seri, Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin Gazze Şeridi'ndeki savaşçıları destekleme operasyonlarının devam edeceğini ve bu operasyonların saldırılar durana ve Filistin halkına uygulanan kuşatma kaldırılana kadar devam edeceğini belirtti.