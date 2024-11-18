18 Kas 2024 10:00
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News ID: 85662765
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Irakçi: Avrupa'nın İran'a yönelik yaptırım eylemleri hukuki, mantıklı ve ahlaki bir temele sahip değil

18 Kas 2024 10:00
News ID: 85662765
Irakçi: Avrupa'nın İran'a yönelik yaptırım eylemleri hukuki, mantıklı ve ahlaki bir temele sahip değil

Tahran - İRNA - İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Avrupa Birliği’nin İran’ın deniz taşımacılığı şirketlerini yaptırım listesine alma kararına tepki göstererek, bu girişimin hiçbir hukuki, mantıklı ve ahlaki dayanağı olmadığını belirtti.

Seyyid Abbas Irakçi, sosyal medya platformu X üzerinden yayınladığı mesajda "Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, İran’ın Rusya’ya hiçbir balistik füze göndermediğini bizzat teyit etti. Ancak buna rağmen Avrupa Birliği, İran hava yollarını hedef alan ve haksız yere yolcu taşımacılığını etkileyen yaptırımları sona erdirmeye yanaşmıyor. Bu yaptırımlar, İran’ın Rusya’ya füze teslim ettiği iddiasına dayanılarak uygulamaya konulmuştu.” ifadelerine yer verdi. 

Irakçi mesajın devamında “Şimdi de Avrupa Birliği, aynı asılsız füze ihracatı bahanesini kullanarak deniz taşımacılığı şirketlerimizi yaptırım kapsamına almayı planlıyor. Bu davranışların hiçbir hukuki, mantıklı veya ahlaki dayanağı yoktur. Aslında bu tür eylemler, Avrupa Birliği’nin önlemeye çalıştığını iddia ettiği sonuçları doğuruyor.” ifadelerini kullandı. 

Dışişleri Bakanı ayrıca “Denizcilik özgürlüğü, deniz hukuku temel prensiplerinden biridir. Ancak bazıları bunu seçici bir şekilde uygulamayı tercih ediyor. Bu kısa görüşlü yaklaşımlarının sonuçları genellikle kendilerine geri dönüyor.” vurgusunda bulundu.

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