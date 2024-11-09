Irakçi: Savaş yayılırsa zararlı etkileri Batı Asya bölgesiyle sınırlı kalmayacak

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, Lübnan Hizbullah Hareketi eski Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrallah'ın şehadetinin 40. günü münasebetiyle bugün 13 ülkeden uzman ve düşünürlerin ve İranlı askeri ve hükümet yetkililerinin katılımıyla düzenlenen “Nasrallah Mektebi Uluslararası Konferansı”nda konuşma yaptı.

Seyyid Abbas Irakçi bu sabah Zirve Salonu'nda düzenlenen "Nasrallah Mektebi Uluslararası Konferansı'nda şehitlerin ve direniş liderlerinin ruhlarını selamlayarak "Bugün direnişin bu büyük ve sarsılmaz lideri Şehit Seyid Hasan Nasrallah'ı anmak için toplandık. O sadece Lübnan için değil, İslam dünyası ve tüm özgürlükçü milletler için direnişin, cesaretin, baskı ve saldırganlığa karşı duruşun sembolü olan bir şahsiyetti." vurgusunda bulundu.

Dışişleri Bakanı konuşmasının devamında "İlerici ve yorulmak bilmez bir lider olan Seyid Hasan Nasrallah, uluslararası ilişkilerin giderek karmaşıklaştığı ve çok yönlü hale geldiği günümüz dünyasında bölgesel denklemlerde köklü değişiklikler yapmayı başardı ve uluslararası ilişkiler ve güç dengesi konusundaki derin anlayışıyla direnişi bölgesel ve hatta küresel denklemlerde etkili bir faktör haline getirdi." ifadesine yer vererek "Medyanın yumuşak savaşın ana alanı haline geldiği bir dönemde medyanın gücünü bilen Şehit Nasrallah, komploların ortaya çıkarılmasında ve kamuoyunun bilgilendirilmesinde eşsiz bir rol oynadı. Yumuşak savaş ve çarpık anlatılarla baş etmek, bağımsız ve sorumlu medyayı gerektirir. " diye kaydetti.

Irakçi ayrıca "Gaspçı, apartheid ve çocuk katili Siyonist rejim, Gazze ve Lübnan'da ateşkes sağlanması yönündeki tüm plan ve önerileri reddederek Filistin ve Lübnan'da suçlarını sürdürüyor ve ne yazık ki uluslararası toplum Siyonist rejimin soykırımını durdurmaktan aciz bir vaziyette ya da sadece Siyonistlerin savaş çığırtkanlıklarını ve tüm bölgeyi istikrarsızlaştırma çabalarını izlemekle yetiniyor." ifadelerinin de altını çizdi.