7 Kas 2024 18:29
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News ID: 85652827
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Hizbullah'tan işgal altındaki Filistin'in kuzeyine ağır füze saldırıları

7 Kas 2024 18:29
News ID: 85652827
Hizbullah'tan işgal altındaki Filistin'in kuzeyine ağır füze saldırıları

Tahran,İRNA-Siyonist rejimin haber kaynakları, Lübnan Hizbullah Hareketi'nin işgal altındaki Filistin'in kuzeyinde Siyonist rejim ordusunun hassas mevzilerine ağır füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Siyonist rejim kanalı Kanal 12 televizyonu perşembe günü Lübnan'dan işgal altındaki Filistin'in kuzeyine onlarca füze attığını bildirdi.

Bu füze saldırısının ardından Hayfa Körfezi ve Celile bölgesi dahil olmak üzere çeşitli bölgelerde sirenler çalındı.

Bu doğrultuda Siyonist rejim ordu sözcüsü, Lübnan'dan Celile, Hayfa Körfezi ve Akka'ya 40 füze atıldığını duyurdu.

Diğer Siyonist medya kanalları da "Batı Celile" ve "Kryot" bölgelerine onlarca füze atıldığını bildirirken raporlar, füzelerin Siyonist yerleşim yeri Kafar Mesarik'i vurduğunu gösteriyor.

Bazı kaynaklar bu saldırıda birkaç Siyonistin de yaralandığını bildirdi.

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