Hizbullah'tan işgal altındaki Filistin'in kuzeyine ağır füze saldırıları

Siyonist rejim kanalı Kanal 12 televizyonu perşembe günü Lübnan'dan işgal altındaki Filistin'in kuzeyine onlarca füze attığını bildirdi.

Bu füze saldırısının ardından Hayfa Körfezi ve Celile bölgesi dahil olmak üzere çeşitli bölgelerde sirenler çalındı.

Bu doğrultuda Siyonist rejim ordu sözcüsü, Lübnan'dan Celile, Hayfa Körfezi ve Akka'ya 40 füze atıldığını duyurdu.

Diğer Siyonist medya kanalları da "Batı Celile" ve "Kryot" bölgelerine onlarca füze atıldığını bildirirken raporlar, füzelerin Siyonist yerleşim yeri Kafar Mesarik'i vurduğunu gösteriyor.

Bazı kaynaklar bu saldırıda birkaç Siyonistin de yaralandığını bildirdi.