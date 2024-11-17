İran Savunma Bakanı: Suriye, İran'ın dış politikasında çok önemli ve stratejik bir role sahip

Dün Suriye'nin başkenti Şam'a giden Tuğgeneral Aziz Nasirzade, İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikasında Suriye'nin çok renkli ve stratejik bir role sahip olduğuna işaretle "Bu vesileyle Suriye Savunma Bakanı'nın daveti üzerine Şam'a geldim." diyerek "Bu ziyaretimde siyaset ve savunma yetkilileriyle bir görüşme yapacağız ve bunları nasıl güçlendirip pekiştirebileceğimizi görmek için özellikle savunma ve güvenlik alanında çeşitli yönleri inceleyeceğiz." vurgusunda bulundu.

Bakan Nasirzade sözlerinin devamında, İran ile Suriye arasındaki ilişkilerin geliştiğini ve kritik durumlarda birbirlerine destek olduklarına dikkate çekerek "Devrim liderinin tavsiyesi doğrultusunda dost ve stratejik ortak olan bu ülkeye destek vermeye hazırız ve kalkınma yollarını araştırıyoruz." ifadesinin altını çizdi.

İran Silahlı Kuvvetlere destek ve Savunma Bakanı, 16 Kasım 2024 Cumartesi akşamı resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a gitti.