İran Savunma Bakanı: Caydırıcı gücü arttırma amacıyla savunma ilerlemeleri güçle devam edecek

Havacı Tuğgeneral Aziz Nasirzade, bugün, 1 Eylül 2024, Savunma Bakanlığı’nda görevine başladıktan sonra, Erbain yas günleri dolayısıyla başsağlığı diledi ve Savunma Sanayii Günü'nü bu alandaki tüm uzmanlara, bilim insanlarına ve düşünürlere kutladı. Ayrıca, şehit Savunma Bakanları Şehit Çamran, Şehit Fakuri, Şehit Namcu ve şehit bilim insanı Fahrizade'yi andı.

Nasirzade, 13. Hükümetin Savunma Bakanı Tuğgeneral Aştiyani’ye teşekkür ederek, onun ve önceki bakanların geçmiş yıllarda yaptığı katkıların çok etkili olduğunu, önemli temeller attıklarını ve bu kişilerin İran İslam Devrimi ve İslam Cumhuriyeti'nin yücelmesi için büyük çabalar sarf ettiğini belirtti. Nasirzade, bu yolun inşallah devam edeceğini söyledi.

Mevcut tehditlere değinen Nasirzade, öncelik taşıyan alanlarda işleri hızlandırmaları ve atılımlar yapmaları gerektiğini vurguladı.

Savunma sanayisinin öncü bir sektör olduğunu ifade eden Nasirzade, özgüven, öz yeterlilik ve cihadî çalışma gibi kavramların savunma sanayisinde somutlaştığını ve bu sektörün ülkenin tüm sanayilerine örnek teşkil edebileceğini belirtti.

Meclis'e sunduğu programlarına atıfta bulunan Nasirzade, savunma ilerlemelerinin caydırıcılık amacıyla güçlü bir şekilde devam edeceğini ve savunma teknolojilerinin ülkenin karşı karşıya olduğu kritik sorunların çözümünde de kullanılacağını ifade etti.