Sistan-Belucistan'da 23 terörist etkisiz hale getirildi

General Ahmed Şefai Cuma günü İRNA muhabiriyle yaptığı röportajda "Güvenlik güçlerinin cesareti ve fedakarlığıyla Devrim Muhafızları kara kuvvetlerinin Kudüs karargahında gerçekleştirilen Güvenlik Şehitleri operasyonel tatbikatında 23 terör örgütü mensubu öldürüldü." açıklamasında bulunarak "Ayrıca çeşitli terörle mücadele operasyonlarında terör timlerine mensup 46 kişi gözaltına alınırken, aldatılan 7 kişi de teslim oldu." dedi.

Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Kudüs Güvenlik Şehitleri Operasyonel Tatbikatı Sözcüsü sözlerinin devamında "İnkar edilemeyecek bir gerçek, terörist grupların sulta düzenine, özellikle de kurt sıfatlı aç gözlü Siyonist rejimin istihbarat servisine bağımlı olmasıdır ki maalesef bugün sahip oldukları silah ve teçhizat, dünyanın en donanımlı ve modern teçhizatları arasında yer almakta ve grupların ciddi anlamda bunlara bağlı olmalarının sebebi de budur. Bir diğer önemli nokta da bu kişilerin bir kısmının İran dışından olması ve çeşitli operasyonları yürütmek üzere dış servisler tarafından kiralanmasıdır." diye ekledi.