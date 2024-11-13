Sistan Belucistan eyaletinde 4 terörist öldürüldü

Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Bölgesel Güvenlik Şehitleri Operasyonları Sözcüsü General Ahmed Şefai, Sistan-Belucistan eyaletinde teröristlere karşı yürütülen operasyon hakkında bilgi vererek "Saberan birlikleri, özel, korucu, helikopter ve elektronik savaş birlikleri ile polis güçleri ve halkın gönüllü Besic birlikleri ile İl İstihbarat Genel Müdürlüğü dahil istihbarat birimlerinin katılımıyla Devrim Muhafızları Ordusu Kara kuvvetlerinin Kudüs karargahının Güvenlik Şehitleri operasyonel tatbikatı, halen devam ediyor." ifadesini kullandı.

General Şefai sözlerinin devamında "Tatbikatın devamında, tatbikatın istihbarat ve operasyonel güçlerinin koordinasyonu ve Sistan-Belucistan halkının kayda değer destek ve yardımları ile son 48 saatte Siyonist rejime bağlı 4 paralı terörist öldürülürken, 7'si tutuklandı, 5'i ise güvenlik güçlerine teslim oldu." dedi.

Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Bölgesel Güvenlik Şehitleri Operasyonları Sözcüsü "Sürdürülebilir güvenliğin güçlendirilmesi amacıyla daha önce duyurulan alanlarda Güvenlik Şehitleri operasyonel tatbikatı yapılıyor ve Devrim Muhafızları Kara Kuvvetlerinin Kudüs Karargahı komutanları ve güçleri de tatbikat hedefleri tam olarak gerçekleşene kadar ciddi ve kararlı bir şekilde operasyonlarına devam edecek." vurgusunda bulundu.