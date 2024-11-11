11 Kas 2024 10:01
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News ID: 85655917
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Saravan'da terör saldırısında 5 yerli Beluç Besici şehit edildi

11 Kas 2024 10:01
News ID: 85655917
Saravan'da terör saldırısında 5 yerli Beluç Besici şehit edildi

Tahran, İRNA- Sistan ve Belucistan eyaletinin güneyindeki Saravan şehrinin "Sirkan" bölgesinde düzenlenen terör saldırısında birkaç yerli Beluç Besic (gönüllü seferberler) güçleri şehit oldu.

İslam Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Kudüs karargahının halkla ilişkiler birimi Pazar akşamı bir bildiri yayınlayarak "Birkaç saat önce Saravan şehrinin Sirkan bölgesinde yaşanan terör olayının ardından beş yerli Beluci Besici şehit oldu." bilgisini paylaştı.
Bu terör saldırısında Abdurrrahman Beluçzehi, Şahbahş Beluçzehi, Abdullah Beluçzehi, Vahid Beluçzehi ve Beşir Sepahi şehit oldu.
İslam Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Kudüs karargahının halkla ilişkiler duyurusunda bu olayın ardından bölgeye konuşlanan birliklerin hızla bölgeye sevk edildiğini belirtildi.
Bu duyuruda ayrıca "Saravan'ın Sirkan bölgesinde İslam mücadelecileri tarafından teröristlerin takibi devam ediyor." ifadesine dikkat çekildi.
Bir diğer haber ise Sistan ve Belucistan'ın Firuzabad Rask bölgesinde Ceyş el-Zulm teröristleriyle çıkan çatışmada geçtiğimiz Cuma günü başından yaralanan 33'üncü El Mehdi Özel Kuvvetler Tugayı üyesi Binbaşı Said Pervin Nejad birkaç saat önce şehit oldu.
Binbaşı Said Pervin Nejad'ın Zahedan Hastanesinde beyin ölümünün gerçekleşmesi ardından, bu muhafızın organları, organ nakline ihtiyaç duyan hastaların hayatlarını kurtarmak için bağışlandı.

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