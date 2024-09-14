14 Eyl 2024 15:20
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News ID: 85596212
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Mircave Sınır Birliği aracına yönelik terör saldırısının detayları

14 Eyl 2024 15:20
News ID: 85596212
Mircave Sınır Birliği aracına yönelik terör saldırısının detayları

Tahran, İRNA - Sistan ve Belucistan Eyaleti Sınır Komutanı, silahlı teröristlerin Mircave Sınır Birliği'ne ait araca yönelik hain saldırısını ve bu saldırı sonucunda üç sınır güvenlik görevlisinin şehit edilmesi olayını açıkladı.

General Rıza Şucaî, Cumartesi günü olayın detaylarını aktararak, Perşembe gecesi  saat 20:30'da Mircave Sınır Birliği'ne ait aracın, ilçede bir benzin istasyonunda yakıt doldururken teröristler tarafından saldırıya uğradığını söyledi.

Şucaî, bu terör saldırısında Mircave Sınır Birliği'nden biri astsubay olan Teğmen Muhammed Emin Naruyi ve görevli erler Parsa Suzani ile Emir İbrahimzade'nin şehit olduğunu açıkladı.

Sistan ve Belucistan Eyaleti Sınır Komutanı, bu terör saldırısında Mircave ilçesinden bir vatandaşın da yaralandığını belirtti ve saldırganların haince saldırı sonrası hemen olay yerinden kaçtığını ekledi.

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