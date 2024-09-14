Mircave Sınır Birliği aracına yönelik terör saldırısının detayları

General Rıza Şucaî, Cumartesi günü olayın detaylarını aktararak, Perşembe gecesi saat 20:30'da Mircave Sınır Birliği'ne ait aracın, ilçede bir benzin istasyonunda yakıt doldururken teröristler tarafından saldırıya uğradığını söyledi.

Şucaî, bu terör saldırısında Mircave Sınır Birliği'nden biri astsubay olan Teğmen Muhammed Emin Naruyi ve görevli erler Parsa Suzani ile Emir İbrahimzade'nin şehit olduğunu açıkladı.

Sistan ve Belucistan Eyaleti Sınır Komutanı, bu terör saldırısında Mircave ilçesinden bir vatandaşın da yaralandığını belirtti ve saldırganların haince saldırı sonrası hemen olay yerinden kaçtığını ekledi.