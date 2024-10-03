Sistan ve Belucistan'da konuşlanan terör ağı çökertildi

Son günlerde Sistan ve Belucistan'da yabancı istihbarat servislerinin desteğiyle faaliyet gösteren "Ceyş el-Zulm" adlı terör örgütünün unsurları tarafından gerçekleştirilen terör saldırılarında, bazı Beluc vatandaşlar ve güvenlik güçleri şehit olmuştu. Bu saldırıların ardından eyaletin güvenlik ve istihbarat birimleri, bu olayların sorumlularına ağır bir darbe indirdi.

Geniş çaplı istihbarat çalışmaları ve operasyonel örtüşmeler sonucunda, bu terör eylemlerinin ana planlayıcıları ve failleri güvenlik güçleri tarafından tespit edilerek kuşatıldı. Güney Sistan ve Belucistan'da konuşlanan terör ağı da bu sayede çökertildi.

2 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonlar, güvenlik güçleri ile teröristler arasında birkaç saat süren bir çatışmaya neden oldu. Çatışma sonucunda üç terörist öldürülürken, bazıları da yakalandı.