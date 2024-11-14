Bekaî: İRNA, bilgi ve kamu kültürünü yükseltme alanında kalıcı ve değerli hizmetler sunmuştur

İsmail Bekaî bu sabah sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, “ İRNA’ya yaptığım ziyarette ülkemizin resmi haber ajansının profesyonel, teknik ve uzmanlık kapasitelerini yakından tanıma fırsatı buldum” dedi.

Bekaî, İRNA’nın ilk olarak Dışişleri Bakanlığı bünyesinde kurulduğunu ve neredeyse bir asırlık geçmişiyle profesyonel habercilikte zengin bilgi ve deneyime sahip olduğunu, kamu bilinci ve kültürünü artırmada kalıcı ve değerli hizmetler sunduğunu vurguladı.

Bakanlık Sözcüsü “Bu ziyaretteki misafirperverliklerinden dolayı değerli kardeşim, düşünceli insan Sayın Caberi Ensari’ye ve İRNA’nın tüm uzman ve çalışanlarına teşekkür ediyorum” diye ekledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca “Dışişleri Bakanlığı olarak, 14. Hükümet’in ‘medya’nın dış politika hedeflerine ulaşmadaki artan öneminin bilincinde olduğunu ve kamu/medya diplomasisini çok yönlü olarak güçlendirmeye kararlı olduğunu” ifade etti.