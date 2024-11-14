14 Kas 2024 10:55
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News ID: 85659324
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Bekaî: İRNA, bilgi ve kamu kültürünü yükseltme alanında kalıcı ve değerli hizmetler sunmuştur

14 Kas 2024 10:55
News ID: 85659324
Bekaî: İRNA, bilgi ve kamu kültürünü yükseltme alanında kalıcı ve değerli hizmetler sunmuştur

Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran Resmi Haber Ajansı'nı ziyaretine değinerek, yaklaşık bir asırlık bir geçmişe sahip olan İRNA'nın zengin bilgi ve profesyonel habercilik deneyimiyle kamu bilincini ve kültürünü artırma konusunda kalıcı ve değerli hizmetler sunduğunu belirtti.

İsmail Bekaî  bu sabah sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, “ İRNA’ya yaptığım ziyarette ülkemizin resmi haber ajansının profesyonel, teknik ve uzmanlık kapasitelerini yakından tanıma fırsatı buldum” dedi.

Bekaî, İRNA’nın ilk olarak Dışişleri Bakanlığı bünyesinde kurulduğunu ve neredeyse bir asırlık geçmişiyle profesyonel habercilikte zengin bilgi ve deneyime sahip olduğunu, kamu bilinci ve kültürünü artırmada kalıcı ve değerli hizmetler sunduğunu vurguladı.

Bakanlık Sözcüsü “Bu ziyaretteki misafirperverliklerinden dolayı değerli kardeşim, düşünceli insan Sayın Caberi Ensari’ye ve İRNA’nın tüm uzman ve çalışanlarına teşekkür ediyorum” diye ekledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca “Dışişleri Bakanlığı olarak, 14. Hükümet’in ‘medya’nın dış politika hedeflerine ulaşmadaki artan öneminin bilincinde olduğunu ve kamu/medya diplomasisini çok yönlü olarak güçlendirmeye kararlı olduğunu” ifade etti.

Bekaî: İRNA, bilgi ve kamu kültürünü yükseltme alanında kalıcı ve değerli hizmetler sunmuştur

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