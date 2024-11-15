Laricani: İslam Devrimi Lideri'nin mesajını Nebih Berri'ye ilettim / Sorunları çözme peşindeyiz

Cuma günü Ali Laricani, Lübnan parlamentosu başkanı Nebih Berri ile görüşmesinin ardından "(Lübnan'ın) güneyinde diğer bölgelerine gitmek zorunda kalan aziz halk evlerine dönebilmelidir." vurgusunda bulundu.

"Bizim Lübnan ziyaretimiz millete ve bu ülkenin yetkililerine her koşulda destek olmak içindi."diyen İslam Devrimi Lideri'nin kıdemli danışmanı "Hiçbir şeyi bozmak istemiyoruz, sorunları çözmeye çalışıyoruz, Lübnan milletini her koşulda destekliyoruz. Huzur bozucular Netanyahu ve çetesidir. Dostlarınızı ve düşmanlarınızı tanıyın." ifadesine dikkat çekti.