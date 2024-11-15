15 Kas 2024 16:32
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News ID: 85660263
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Laricani: İslam Devrimi Lideri'nin mesajını Nebih Berri'ye ilettim / Sorunları çözme peşindeyiz

15 Kas 2024 16:32
News ID: 85660263
Laricani: İslam Devrimi Lideri'nin mesajını Nebih Berri'ye ilettim / Sorunları çözme peşindeyiz

Tahran, İRNA- İslam Devrimi Lideri'nin kıdemli danışmanı, İran İslam Cumhuriyeti'nin her zaman Lübnan halkını desteklediğini vurgulayarak "Lübnan ziyaretimde Devrim Lideri'nin bu ülkenin Meclis Başkanı Nebih Berri'ye mesajını ilettim." açıklamasında bulundu.

Cuma günü Ali Laricani, Lübnan parlamentosu başkanı Nebih Berri ile görüşmesinin ardından "(Lübnan'ın) güneyinde diğer bölgelerine gitmek zorunda kalan aziz halk evlerine dönebilmelidir." vurgusunda bulundu.
"Bizim Lübnan ziyaretimiz millete ve bu ülkenin yetkililerine her koşulda destek olmak içindi."diyen İslam Devrimi Lideri'nin kıdemli danışmanı "Hiçbir şeyi bozmak istemiyoruz, sorunları çözmeye çalışıyoruz, Lübnan milletini her koşulda destekliyoruz. Huzur bozucular Netanyahu ve çetesidir. Dostlarınızı ve düşmanlarınızı tanıyın." ifadesine dikkat çekti.

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