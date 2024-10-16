İran Savunma Bakanı: Amerikan "THAAD" sistemi yeni değil, psikolojik savaşın bir parçası

Tuğgeneral pilot Aziz Nasirzade bakanlar kurulu toplantısının oturum aralarında gazetecilerin İran füzelerimizin ABD'nin Siyonist rejime sağlayacağı THAAD sisteminden geçip geçemeyeceğine ilişkin sorusuna,"THAAD sistemi anti-balistik bir sistem olup yeni bir şey olarak gündeme gelmiyor ve geçmişte de vardı."yanıtını verdi.

Savunma Bakanı sözlerinin devamında "Bunları daha çok psikolojik savaş çerçevesinde değerlendiriyoruz ve bu özel bir sorun değil. Siyonist rejimin tehditleri yeni değil ve bu tür tehditler her zaman gündeme getirilmiştir." ifadesinin altını çizdi.

Terminal Yüksek İrtifa Saha Savunması anlamına gelen THAAD, son aşamada hem atmosferdeki hem de atmosfer dışındaki kısa menzilli, orta menzilli ve orta menzilli balistik füzeleri önleme yeteneğine sahip bir ABD füze savunma sistemidir. Geçtiğimiz günlerde ABD, Siyonist rejime bu sistemin verilmesi talebini kabul etti.