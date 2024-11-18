Caberî Ensarî: Direnişin sesi susturulamayacak

Hüseyin Cebarî Ensarî, mücahid şehit Muhammed Afif’in şehadeti dolayısıyla Pazartesi günü yayımladığı taziye mesajında “Bu terör saldırısı, İsrail’in açık devlet terörizmi politikasının ve Siyonist suçluların gerçeğe ve onu savunan basın mensuplarına yönelik düşmanlığının bir başka örneğidir.” ifadelerini kullandı.

Ensarî, mesajında tüm dünya gazetecileri ve medya organlarının, Siyonist suçluların devlet terörizmine karşı basın mensuplarına destek konusunda dayanışma içinde olmaları gerektiğinin altını çizdi.

İRNA Genel Müdürünün mesajının tam metni

Bismillahirrahmanirrahim

Mücahid şehit Muhammed Afif, İslamî Direniş Hareketi Hizbullah’ın medya sorumlusu ve Siyonist işgalcilere karşı direnişin gür sesi olarak, İsrail’in son terör saldırısında uzun zamandır arzuladığı şehadete ve Allah’a kavuşmaya ulaştı. Bu terör saldırısı, İsrail’in açık devlet terörizmi politikasının ve Siyonist suçluların gerçeğe ve medyadaki savunucularına karşı yürüttüğü düşmanlığın bir diğer örneğidir. Özellikle Gazze’deki kanlı savaş sırasında 210’dan fazla gazeteci ve medya çalışanının hedef alınarak suikast düzenlenmesi, bu politikanın dünya genelinde daha görünür hale gelmesine yol açmıştır.

Hiç şüphe yok ki bu suikastler ve cinayetler direnişin sesini susturamayacak. İşgal ve cinayetler devam ettiği sürece, işgale karşı direniş de sürecek ve hakikatin ve bilincin savunucuları olan onurlu gazeteciler, direnişin sesini yansıtmaya devam edecektir.

Siyonist suçluların devlet terörizmine karşı tüm gazetecilerin ve medya organlarının dayanışma içinde olmasının önemini bir kez daha vurguluyorum. Allah yolunda mücadele eden aziz kardeşim Muhammed Afif’in şehadetini ailesine, Hizbullah’taki kıymetli dostlarına ve yoldaşlarına tebrik ve taziye ile bildiriyorum. Bu değerli şahsiyet için Allah’tan rahmet ve mağfiret, tüm yakınları için sabır ve onun onurlu yolunu sürdürme gücü niyaz ediyorum.

Hizbullah, Pazartesi sabahı yayımladığı bir açıklamayla medya sorumlusu Muhammed Afif Nablusi’nin şehadetini doğruladı.