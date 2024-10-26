İRNA Genel Müdürü: İran'a saldırı emri verilirken Siyonist rejim liderlerinin yüzlerindeki kaygı dikkatlerden kaçmadı

Hüseyin Caberi Ensari, X sosyal medya hesabı üzerinden "Bazı yabancı basında işgalci ve saldırgan Siyonist rejimin bu sabah İran'ın bazı noktalarını hedef alan eylemlerinden İran halkının endişe duyduğu iddia edilirken, görüntüler başka bir gerçeği yansıtıyor:

İran'a saldırı emri verildiğinde Siyonist rejim liderlerinin yüzündeki kaygı dikkatlerden kaçmadı." paylaşımında bulundu.