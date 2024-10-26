26 Eki 2024 11:16
Journalist ID: 5630
News ID: 85639483
T T
0 Persons

Ekler

İRNA Genel Müdürü: İran'a saldırı emri verilirken Siyonist rejim liderlerinin yüzlerindeki kaygı dikkatlerden kaçmadı

26 Eki 2024 11:16
News ID: 85639483
İRNA Genel Müdürü: İran'a saldırı emri verilirken Siyonist rejim liderlerinin yüzlerindeki kaygı dikkatlerden kaçmadı

Tahran, İRNA- İRNA Genel Müdürü bazı yabancı basında işgalci ve saldırgan Siyonist rejimin bu sabah İran'ın bazı noktalarını hedef alan eylemlerinden İran halkının endişe duyduğu iddia edilirken, İran'a saldırı emri verildiğinde Siyonist rejimin liderlerinin yüzündeki kaygının dikkatlerden kaçmadığını yazdı.

Hüseyin Caberi Ensari, X sosyal medya hesabı üzerinden "Bazı yabancı basında işgalci ve saldırgan Siyonist rejimin bu sabah İran'ın bazı noktalarını hedef alan eylemlerinden İran halkının endişe duyduğu iddia edilirken, görüntüler başka bir gerçeği yansıtıyor:
İran'a saldırı emri verildiğinde Siyonist rejim liderlerinin yüzündeki kaygı dikkatlerden kaçmadı." paylaşımında bulundu.

0 Persons

Ekler

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .