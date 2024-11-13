Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, 13 Kasım Çarşamba sabahı Bakanlar Kurulu toplantısı ardından gazetecilere hitaben "Suudi Arabistan'ın Riyad'daki toplantısı, İslam ve Arap ülkeleri başkanlarının gerçekleştirdiği ikinci ortak toplantı oldu. Bu zirvede Filistin ve Lübnan sorunları ile Siyonist rejimin suçlarına ilişkin 38 maddelik çok güçlü bir kararname onaylandı." ifadesine dikkat çekti.
Söz konusu kararname ile ilgili açıklamada bulunan Bakan Irakçi "Siyonist rejime karşı güçlü bir üslupla yazılan bu karar, Siyonist rejimin her yerdeki eylemlerini kınadı ve Siyonist rejimin İran'a saldırısı da dahil olmak üzere bölgede artan gerilimlere karşı uyarıda bulundu." ifadesine dikkat çekti.
Dışişleri Bakanı sözlerinin devamında "Bu zirveye katılan ülkelerin liderleri, özellikle Siyonist rejimin İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik saldırısının kınanması konusunda oldukça kararlı duruş sergilediler. Bizce bu zirve oldukça başarılı geçti ve gördüğünüz gibi Suudi Arabistan Veliaht Prensi Sayın Muhammed bin Selman'ın açılış konuşmasında bu saldırılar açıkça kınandı." ifadesinin de altını çizdi.
Irakçi: İslam ve Arap ülkeleri başkanlarının ortak zirvesi başarılı geçti
Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanı İslam ve İslam-Arap ülkelerinin ikinci ortak toplantısına katılan ülkelerin liderlerinin, Siyonist rejimin suçlarına karşı son derece kararlı duruşuna işaretle " Özellikle Siyonist rejimin İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik saldırısının kınanması konusunda bizce bu zirve çok başarılıydı." açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, 13 Kasım Çarşamba sabahı Bakanlar Kurulu toplantısı ardından gazetecilere hitaben "Suudi Arabistan'ın Riyad'daki toplantısı, İslam ve Arap ülkeleri başkanlarının gerçekleştirdiği ikinci ortak toplantı oldu. Bu zirvede Filistin ve Lübnan sorunları ile Siyonist rejimin suçlarına ilişkin 38 maddelik çok güçlü bir kararname onaylandı." ifadesine dikkat çekti.
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