Siyonistlerin askeri ekipman tedarikine yönelik ekonomik damarları karadan ve denizden kesilmeli

Tümgeneral Hüseyin Selami, Ahvaz'da düzenlenen 60 bin kişilik "Elî Beytü’l-Makdis" tatbikatında "Besic üyeleri, adaleti tesis etmek, ilahi sınırları gerçekleştirmek, Allah'a kulluk etmek ve tuğyandan sakınmak için özellikle küresel istikbara karşı tüm sahalarda saf tutuyorlar. Bu, bizim için unutulmaz bir onur ve şereftir." açıklamasında bulundu.

Devrim Muhafızları Komutanı ayrıca "Bugün Yemen, Bahreyn, Suriye, Irak, Lübnan ve Filistin'deki direniş fidanları köklü ağaçlara dönüşmüştür. Uzun yıllardır küresel istikbar, direnişin dallarını yok etmeye çalışıyor, ancak sürekli yenilgilerle karşılaşıyor." dedi.