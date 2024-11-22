22 Kas 2024 15:00
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News ID: 85667416
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Siyonistlerin askeri ekipman tedarikine yönelik ekonomik damarları karadan ve denizden kesilmeli

22 Kas 2024 15:00
News ID: 85667416
Siyonistlerin askeri ekipman tedarikine yönelik ekonomik damarları karadan ve denizden kesilmeli

Ahvaz, İRNA - İslam Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı, Besic’i küresel bir gerçeklik ve düşünce olarak nitelendirerek "Dünya, suçlu Siyonist rejime kapılarını kapatmıştır ve hükümetler, bu rejimin askeri ekipman tedarikine yönelik ekonomik damarlarını karadan ve denizden kesmelidir." dedi.

Tümgeneral Hüseyin Selami,  Ahvaz'da düzenlenen 60 bin kişilik "Elî Beytü’l-Makdis" tatbikatında  "Besic üyeleri, adaleti tesis etmek, ilahi sınırları gerçekleştirmek, Allah'a kulluk etmek ve tuğyandan sakınmak için özellikle küresel istikbara karşı tüm sahalarda saf tutuyorlar. Bu, bizim için unutulmaz bir onur ve şereftir." açıklamasında bulundu. 

Devrim Muhafızları Komutanı ayrıca "Bugün Yemen, Bahreyn, Suriye, Irak, Lübnan ve Filistin'deki direniş fidanları köklü ağaçlara dönüşmüştür. Uzun yıllardır küresel istikbar, direnişin dallarını yok etmeye çalışıyor, ancak sürekli yenilgilerle karşılaşıyor." dedi.

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