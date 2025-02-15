İran'ın komşu ülkelerle ticaretinde %19 artış

Ruhullah Latifi, Cumartesi günü İran’ın komşu ülkelerle gerçekleştirdiği petrol dışı ticarete ilişkin yaptığı açıklamada "Yılın başından ocak ayının sonuna kadar İran ile 15 komşu ülke arasında toplam 93 milyon 566 bin 462 ton petrol dışı mal, 59 milyar 656 milyon 707 bin 995 dolar değerinde el değiştirdi. Bu miktar, İran’ın 10 aylık toplam dış ticaretinin ağırlık bakımından %59,2’sini, değer bakımından ise %57,5’ini oluşturuyor." bilgilerini paylaştı.

Latifi, bu dönemde 15 komşu ülkeye 75 milyon 378 bin 256 ton malın 29 milyar 780 milyon 842 bin 383 dolar değerinde ihraç edildiğini belirtti. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracatta ağırlık bazında %24, değer bazında ise %28 artış yaşandığını ifade etti.

İran’ın toplam ihracatında komşu ülkelerin payına da değinen Latifi, komşu ülkelere yapılan petrol dışı mal ihracatının ağırlık bakımından %59,2, değer bakımından ise %62,4’lük bir paya sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Latifi ayrıca "Irak, 10 milyar 175 milyon 31 bin dolarlık alım ve %31’lik artışla İran’ın ihracatında ilk sırada yer aldı. Irak’ı, 5 milyar 961 milyon 186 bin dolarlık alım ve %12’lik artışla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) takip etti. Türkiye ise 5 milyar 535 milyon 22 bin dolarlık ithalat ve %43’lük artışla üçüncü sırada yer aldı." bilgisini de paylaşırken, bu ülkeleri sırasıyla, Afganistan, Pakistan, Umman, Rusya, Azerbaycan, Türkmenistan, Ermenistan, Kazakistan, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan ve Bahreyn takip ettiğini belirtti.