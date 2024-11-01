Devrim Muhafızları komutanından Siyonist rejime: Akıl almaz bir şekilde hatalarınızın bedelini ödeyeceksiniz

Perşembe akşamı Tümgeneral Hüseyin Selami, Şiraz'daki 15.000 Fars Şehidi'nin Milli Kongresi'nde Siyonistlere seslenerek "Bugün Siyonist rejim kendi çöküşünün şartlerını hazırlıyor. Bir rejim parçalanmak istediğinde dünyada izole ve nefret edilir hale gelir, onunla küresel bağlantılar ve iletişim kesilir, işte bu gaspçı rejimin bugünkü durumu bundan ibarettir." açıklamasında bulundu.

Tümgeneral Selami sözlerinin devamında "Bugün ekonomik bir krizle karşı karşıyasınız, yerde hareket etme gücünüz yok, birkaç füze, füze savunma sistemi ve birkaç uçağa güveniyorsunuz bu güçler sınırlıdır ve siyasi, güvenlik, ekonomik ve kimlik karakterinizin çöküşünü önlemek için güvenilir bir destek olamaz." ifadelerine dikkat çekerek "Yaptığınız şey, yeni nesil Müslümanlar ile çocuklar ve gençlerin boğazında kalıcı bir düğümdür ve zamanla silaha, cihada, mücadeleye dönüşecek olan sonsuz ve derin bir kin tohumunu ekiyorsunuz." vurgusunda bulundu.

Tümgeneral Selami ayrıca "Sistemler ve rejimler çöküş ve bozulma aşamasına geldiklerinde körü körüne, mantıksızca, hiçbir kurala uymadan hareket ederler ve kendilerini ölümün eşiğinde gördükleri için her türlü suçu işlerler." ifadesinin de altını çizdi.