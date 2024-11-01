Perşembe akşamı Tümgeneral Hüseyin Selami, Şiraz'daki 15.000 Fars Şehidi'nin Milli Kongresi'nde Siyonistlere seslenerek "Bugün Siyonist rejim kendi çöküşünün şartlerını hazırlıyor. Bir rejim parçalanmak istediğinde dünyada izole ve nefret edilir hale gelir, onunla küresel bağlantılar ve iletişim kesilir, işte bu gaspçı rejimin bugünkü durumu bundan ibarettir." açıklamasında bulundu.
Tümgeneral Selami sözlerinin devamında "Bugün ekonomik bir krizle karşı karşıyasınız, yerde hareket etme gücünüz yok, birkaç füze, füze savunma sistemi ve birkaç uçağa güveniyorsunuz bu güçler sınırlıdır ve siyasi, güvenlik, ekonomik ve kimlik karakterinizin çöküşünü önlemek için güvenilir bir destek olamaz." ifadelerine dikkat çekerek "Yaptığınız şey, yeni nesil Müslümanlar ile çocuklar ve gençlerin boğazında kalıcı bir düğümdür ve zamanla silaha, cihada, mücadeleye dönüşecek olan sonsuz ve derin bir kin tohumunu ekiyorsunuz." vurgusunda bulundu.
Tümgeneral Selami ayrıca "Sistemler ve rejimler çöküş ve bozulma aşamasına geldiklerinde körü körüne, mantıksızca, hiçbir kurala uymadan hareket ederler ve kendilerini ölümün eşiğinde gördükleri için her türlü suçu işlerler." ifadesinin de altını çizdi.
Devrim Muhafızları komutanından Siyonist rejime: Akıl almaz bir şekilde hatalarınızın bedelini ödeyeceksiniz
Şiraz, İRNA- İslam Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Siyonist rejime hitaben: Ateşten bir deniz içinde yaşayamazsınız çünkü küçüksünüz ve kaçacak yeriniz yok.
Perşembe akşamı Tümgeneral Hüseyin Selami, Şiraz'daki 15.000 Fars Şehidi'nin Milli Kongresi'nde Siyonistlere seslenerek "Bugün Siyonist rejim kendi çöküşünün şartlerını hazırlıyor. Bir rejim parçalanmak istediğinde dünyada izole ve nefret edilir hale gelir, onunla küresel bağlantılar ve iletişim kesilir, işte bu gaspçı rejimin bugünkü durumu bundan ibarettir." açıklamasında bulundu.
İlgili haberler
-
Tümgeneral Selami: Siyonist rejim THAAD sistemine güvenmemeli
Kirmanşah, İRNA- İslam Devrim Muhafızları Genel Komutanı, Siyonist rejimin liderlerini, birkaç…
-
General Selami: Herhangi bir saldırıya acı bir yanıt verilecektir / Gerçek Vaat 2 bir uyarıydı
İsfahan, İRNA - Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı, düşmanın İran'a yönelik herhangi bir saldırısını…
-
Devrim Muhafızları Ordusu komutanı'ndan Nasrallah'a mesaj: Terörist eylemler yakında direniş cephesinden ezici bir tepkiyle karşılanacak
Tahran, İRNA- Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı "Lübnan'daki terör eylemi şüphesiz…
yorumunuz