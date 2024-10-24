Tümgeneral Selami: Siyonist rejim THAAD sistemine güvenmemeli

Kirmanşah ilindeki Milli Şehitler Kongresi'nde konuşan Tümgeneral Hüseyin Selami, ekonomisinin yüzde 98'inin denize dayalı olan küçük Siyonist ülkenin akılsızca kararlar vermemesi gerektiğini belirterek, " Akılsızca alınan kararlar bir rejimin çöküşünü hızlandırabilir." ifadesine vurgu yaptı.

Devrim Muhafızları Genel Komutanı konuşmasının devamında "Amerikalılar da yanılıyor ve siyasi prestijlerini Siyonistlerin suçlarına bağladılar ve dünyada nefret edildiler." diyerek "Bugün Siyonist rejim dünyanın en nefret edilen, izole edilmiş ve nefret dolu siyasi sistemidir ve bu rejimi destekleyen Amerika dışında dünya Siyonistleri tanımıyor ve meşruiyetini kaybetmiştir." ifadelerini kullandı.