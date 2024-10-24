24 Eki 2024 15:30
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News ID: 85638207
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Tümgeneral Selami: Siyonist rejim THAAD sistemine güvenmemeli

24 Eki 2024 15:30
News ID: 85638207
Tümgeneral Selami: Siyonist rejim THAAD sistemine güvenmemeli

Kirmanşah, İRNA- İslam Devrim Muhafızları Genel Komutanı, Siyonist rejimin liderlerini, birkaç füzenin sınırlı gücüne ve THAAD sistemine güvenmemeleri ve akılsızca kararlar almamaları konusunda uyardı.

Kirmanşah ilindeki Milli Şehitler Kongresi'nde konuşan Tümgeneral Hüseyin Selami, ekonomisinin yüzde 98'inin denize dayalı olan küçük Siyonist ülkenin akılsızca kararlar vermemesi gerektiğini belirterek, " Akılsızca alınan kararlar bir rejimin çöküşünü hızlandırabilir." ifadesine vurgu yaptı.

Devrim Muhafızları Genel Komutanı konuşmasının devamında "Amerikalılar da yanılıyor ve siyasi prestijlerini Siyonistlerin suçlarına bağladılar ve dünyada nefret edildiler." diyerek "Bugün Siyonist rejim dünyanın en nefret edilen, izole edilmiş ve nefret dolu siyasi sistemidir ve bu rejimi destekleyen Amerika dışında dünya Siyonistleri tanımıyor ve meşruiyetini kaybetmiştir." ifadelerini kullandı.

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