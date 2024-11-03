Tümgeneral Selami: Terörizm ve küresel bölünme fenomeni Amerikan politikasının ürünüdür

Tümgeneral Hüseyin Selami bugün, Tahran'daki Amerikan casusluk yuvasının önünde düzenlenen Küresel İstikbar ile Milli Mücadele ve Öğrenci Günü olan 3 Kasım için düzenlenen törende "Amerika, tüm suçların, katliamların ve işgalciliğin kaynağı olduğu bir halde, dünya barışından, güvenliğinden ve dünya düzeninden bahsediyor. Amerika'yı, Hiroşima ve Nagazaki'ye bir anda 100 binden fazla insanın ölümüne yol açan atom bombalarıyla tanıyoruz." ifadesine dikkat çekerek "Amerika'yı, devrim öncesinde İran'da askeri, siyasi, ekonomik vb. alanlardaki sultasına neden olan Temmuz 1949 ve 1953 darbeleriyle tanıyoruz." vurgusunda bulundu.



Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı sözlerinin devamında "Amerika, hayal ettiği gibi İran milletini kendi kontrolü altına alamadı ve İran milleti tüm yaptırımları geçti ve işte tam da burada Amerika yenilgiye uğradı" diyerek ABD'nin bölgede uygulayamadığı İbrahim Anlaşması'nı değiştirme planına işaretle " İşte bu dönemde yine başarısız olan Amerika'ydı ve Amerika, İran gibi büyük milletlere yenileceğini öğrenmişti." diye ekledi.