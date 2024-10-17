17 Eki 2024 14:31
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News ID: 85630896
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General Selami: Herhangi bir saldırıya acı bir yanıt verilecektir / Gerçek Vaat 2 bir uyarıydı

17 Eki 2024 14:31
News ID: 85630896
General Selami: Herhangi bir saldırıya acı bir yanıt verilecektir / Gerçek Vaat 2 bir uyarıydı

İsfahan, İRNA - Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı, düşmanın İran'a yönelik herhangi bir saldırısının acı bir yanıt alacağını belirtti ve Gerçek Vaat 2 operasyonunun yalnızca bir uyarı olduğunu söyledi.

General Hüseyin Selami, Perşembe günü İsfahan'da şehit Abbas Nilfuruşan'ın cenaze töreninde yaptığı konuşmada, İsrail rejiminin önceki suçlarına devam ederken, İsmail Haniye, Seyyid Hasan Nasrullah ve Nilfuruşan’ın şehit edilmesiyle direniş cephesine zarar vereceğini düşündüğünü, ancak Gerçek Vaat 2 operasyonu ve İran’ın balistik füzelerinin İsrail’in Demir Kubbesi'ni aşarak geçmesiyle dengelerin alt üst olduğunu ifade etti.

General Selami, "İsrail rejiminin Müslüman halklara karşı işlediği suçlara devam etmesine izin verilmeyecektir; düşmanın zayıflıklarını bildiğimizi ve onun savunmasızlığı karşısında güçlü ve yetenekli olduğumuzu açıkça ifade ediyoruz." dedi.

Selami ayrıca "Liderlerin ve komutanların şehit edilmesiyle direniş cephesinin durdurulacağı düşüncesi, sadece bir hayaldir; tıpkı General Süleymani'nin şehit edilmesinin bu akımın sürekliliğine ve gücüne katkı sağladığı gibi." diye ekledi.

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