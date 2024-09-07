Tümgeneral Selami: 12 İsrail gemisini vurduk / Deniz yollarını güvence altına aldık

Tümgeneral Hüseyin Selami, Cumhurbaşkanı'nın Hatemu'l-Enbiya Karargahı'na yaptığı ziyarette, "Kızıldeniz ve Akdeniz'de petrol ihracatımızı engellemek için 14 gemimizi vurdular. Siyonist rejim bu saldırıları çok gizli bir şekilde gerçekleştirdi, biz de buna karşılık olarak onların 12 gemisini vurduk. Beşinci gemiyi vurduğumuzda, savaşı durdurmamızı istediler." dedi.

Selami açıklamalarının devamında "Çok büyük bir krizle karşı karşıyaydık; General Süleymani suikasta uğramıştı, Ukrayna uçağı düşmüştü, COVID-19 salgını ülkeye hakim olmuştu, ekonomik yaptırımlar en üst düzeyde uygulanıyordu ve bizi tam bir tecrit altına almaya çalışıyorlardı. Devrim Muhafızları olarak caydırıcı bir operasyon gerçekleştirmek ve bir engel oluşturmak zorundaydık. Deniz savaşlarında deniz yollarını güvence altına aldık, yaptırımlar fiilen kırıldı, halkı COVID-19'a karşı yönettik, aşı ürettik ve tüm imkanları sağlık hizmetlerine sunduk." ifadelerini kullandı.

Selami ayrıca "Bugün yürütülen 380 büyük ulusal projeden hiçbiri yavaşlamadı. Dışarıdan da tekfirciliği kontrol altına aldık; terörizm devam etseydi, merkez üssü İran olacaktı. Düşmanın açtığı tüm yolları kapatmayı başardık. Bugün en güvenli deniz yolları, üzerinde İran bayrağı dalgalanan gemilere aittir" dedi.