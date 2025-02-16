Irakçi: İran, deniz merkezli politikayı stratejik kalkınma önceliği olarak belirledi

Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, toplantıya katılmak üzere gittiği Umman'da, 16 Şubat 2025 tarihinde yaptığı konuşmada, etkinliğin, Doğu ile Batı arasında yüzyıllardır köprü olmuş bir coğrafyada gerçekleştiğini belirtti. Irakçi, hızlanan ekonomik ve teknolojik değişimlerin, yeni ticaret yollarına duyulan ihtiyacı ve bölgesel iş birliğinin önemini artırdığını dile getirerek "Artık geleneksel ticaret yolları ve eski kalıplarla yetinemeyiz. Hint Okyanusu, sadece bir transit koridoru değil, aynı zamanda stratejik ve ekonomik iş birliğinin merkezi olmalıdır. İşte bu, bu yılki konferansın teması olan 'Deniz Ortaklığında Yeni Ufuklara Yolculuk' fikrinin temelini oluşturuyor. Bu, bir slogandan öte, bölgemizdeki tüm ülkeler için tarihi bir zorunluluktur." ifadelerini kullandı.

İran’ın bu değişimi fark ederek 'deniz merkezli politika'yı stratejik kalkınma önceliği olarak belirlediğini ifade eden Irakçi, İran’ın 5800 kilometrelik kıyı şeridinin 4900 kilometresinin bu geniş okyanusa uzandığını ve bu deniz yolunun geleceğinin İran için hayati önem taşıdığını vurguladı.

Irakçi, deniz ekonomisinin gelişiminin İran için tercihten çok bir zorunluluk olduğunu belirterek "Kıyılarımız, sadece doğal sınırlarımız değil, aynı zamanda İran'ın küresel ekonomiyle entegrasyon kapılarıdır. Bu nedenle, İran İslam Cumhuriyeti'nin 14. Hükümeti, liman altyapısını geliştirme, deniz taşımacılığını güçlendirme ve bölgesel tedarik zincirleri oluşturma yönünde kapsamlı ve uygulamalı bir plan hazırladı. Bu bağlamda, uzun yıllar ekonomik ve doğal potansiyeli ihmal edilen Makran sahilleri özel bir öncelik haline gelmiştir." dedi.

İran’ın yalnızca ekonomik ve ticari faaliyetlerle değil, aynı zamanda deniz güvenliğinin sağlanması konusunda da sorumluluk taşıdığını dile getiren Irakçi, İran Deniz Kuvvetleri'nin bölge ülkeleriyle birlikte korsanlık, uyuşturucu kaçakçılığı, organize suçlar ve deniz taşımacılığı güvenliği konularında aktif rol oynadığını hatırlattı. Irakçi, bu güvenliğin, bölge dışı güçlerin baskı aracı olmaması, aksine bölge ülkelerinin ortak çabalarıyla sağlanması gerektiğini vurguladı.

Konuşmasının sonunda, hiçbir ülkenin ekonomik kalkınma yolculuğunu tek başına sürdüremeyeceğini belirten Irakçi "Bölgesel iş birliği, ortak ilerlemenin anahtarıdır. İran, Hint Okyanusu Kıyı Ülkeleri Derneği (IORA) ve bu örgütün deniz kuvvetleri forumu IONS üyeliğiyle, bölgesel ekonomik ve güvenlik iş birliğine ve çok taraflılığa bağlılığını sürdürmektedir. Ancak önemli bir tehdit var: Bazı bölge dışı güçler, bölgedeki siyasi, ekonomik ve güvenlik boşluklarını istismar ederek, ülkeler arasındaki doğal iş birliklerini zayıflatmaya çalışıyor. Biz, bu bölgenin geleceğinin küresel güçlerin jeopolitik rekabetlerine kurban edilmesine izin vermeyeceğiz. Hint Okyanusu'nun geleceğine, bu bölgenin ülkeleri karar vermelidir ve bu kararlar, halklarımızın ortak çıkarlarını gözetmelidir." mesajını verdi.