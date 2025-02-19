Bloomberg: İran'ın Çin'e petrol ihracatı yaptırımlara rağmen arttı

Bu Amerikan medyası, isimlerinin açıklanmasını istemeyen uluslararası petrol piyasası tüccarlarına atıfta bulunarak, gemi petrol ihracat sevkiyatlarının artması ve alternatif petrol ithalat terminallerinin ortaya çıkmasının İran petrol ithalatında bir sıçramaya yol açtığını yazdı.

Bloomberg, Kpler Limited Şirketi'nin ön verilerine atıfta bulunarak, Çin'in İran'dan yaptığı petrol ithalatının Şubat ayında günlük 1 milyon 740 bin varile yükseldiğini belirtti.

Bu istatistik, İran'dan yapılan petrol ithalatında Ocak ayına ve Trump yönetiminin iş başına geldiği döneme kıyasla %86'lık bir artışa işaretle Ekim ayından bu yana en yüksek ithalat seviyesini temsil ediyor.

Sitenin yazdığına göre, Çin genellikle İran ham petrolünün en büyük alıcısı olmuştur ve sevkiyatların çoğu daha küçük ve bağımsız rafinerilere gönderilmektedir. Tahran için kilit bir gelir kaynağı olan İran-Çin petrol ticareti, Amerika'nın yeni yönetiminin yeni bir yaptırım turunun baskısıyla karşı karşıya kalmıştır.