Umman Dışişleri Bakanı Tahran'a geldi

Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi'nin İran Dışişleri Bakanlığı binasında mevkidaşı Cevad Zarif ile buluşaraki ikili ve bölgesel gelişmeler hakkında filir alışverişinde bulunması bekleniyor.

Umman Dışişleri Bakanlığı geçen hafta yaptığı açıklamada, bu görüşmenin iki ülkenin ikili ve bölgede yaşanan son gelişmelere ilişkin yapılacağını duyurmuştu.

Umman Dışişleri Bakanı Alevi Mayıs ayında da başkent Tahran'da Zarif ile görüşmüş ve ikili, bölgesel ve uluslararası ilişkileri değerlendirmişti.

Umman genellikle çeşitli ülkeler arasında yaşanan derin tansiyon ve gerilimleri düşürmek için arabuluculuk yapmış ve bazı durumlarda bu faaliyetler iyi sonuçlar vermiştir.

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