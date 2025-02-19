İrevani: ABD'nin Filistinlileri zorla yerinden etme sömürge planını kınıyoruz

Emir Said İrevani Salı günü yerel saatle Güvenlik Konseyi'nin "Çok Taraflılıkta Pragmatizm, Küresel Yönetim Reformu ve İyileştirilmesi" başlıklı toplantısında "Küresel zorluklarla mücadele için çok taraflılık gereklidir ve uluslararası hukuka bağlılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik gerektirmektedir. Ancak, uluslararası hukukun seçici bir şekilde uygulanması, tek taraflı yaptırımların uygulanması ve ülkelerin egemen eşitliği ilkesinin ihlal edilmesi nedeniyle çok taraflı kurumlara olan güven azalmaktadır." ifadesine dikkat çekti.

İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler'deki üst düzey diplomatı "Güvenlik Konseyi, çok taraflı işbirliği temelinde, çatışmaları çözme sorumluluğunu yerine getirmelidir. Ancak, Konsey'in mevcut yapısı, küresel güç dengesindeki değişimleri ve küresel Güney ülkelerinin meşru taleplerini yansıtmamaktadır. İtibarını yeniden kazanmak için Konsey'in daha adil bir temsil, daha demokratik ve hesap verebilir olması gerekmektedir." vurgusunda bulundu.

İrevani sözlerine şöyle devam etti: "Kapsayıcı ve adil bölgesel temsile sahip bir yapı, Konsey'in meşruiyetini ve etkinliğini önemli ölçüde artıracaktır. Maalesef, bazı daimi Güvenlik Konseyi üyeleri bu kurumu defalarca kendi siyasi çıkarlarını ilerletmek için bir araç haline getirmişlerdir. Bunun en belirgin örneği, ABD'nin veto hakkını, özellikle Filistin'e karşı işlenen soykırım suçları ve bu rejimin bölge ülkelerine yönelik saldırıları başta olmak üzere, uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler Şartı'nı sistematik olarak ihlal etme konusunda İsrail rejimini hesap verebilirlikten korumak için sürekli olarak kullanmasıdır."