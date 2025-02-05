5 Şub 2025 16:29
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News ID: 85741583
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Irakçi: Maksimum baskı deneyi başarısız oldu

5 Şub 2025 16:29
News ID: 85741583
Irakçi: Maksimum baskı deneyi başarısız oldu

Tahran, İRNA - İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, "Azami baskı başarısız bir deneydir ve tekrar denenmesi başka bir başarısızlığa yol açacaktır" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, bugün düzenlenen bakanlar kurulu toplantısının oturum aralarında gazetecilere yaptığı açıklamada "ABD Başkanı'nın dün gece yaptığı açıklamalara istinaden, maksimum baskı deneyinin başarısızlıkla sonuçlandığını ve tekrar denenmesinin yine başarısızlıkla sonuçlanacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı "Eğer asıl mesele İran'ın nükleer silah edinme çabasında olmaması ise, ki bu başarılabilir; İran, NPT'nin kararlı bir üyesidir ve bu konudaki tutumu oldukça açıktır. Nitekim Devrim Lideri'nin hepimize düşen görevi açıklayan bir fetvası da var." vurgusunda bulundu.

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