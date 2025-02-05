Irakçi: Maksimum baskı deneyi başarısız oldu

Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, bugün düzenlenen bakanlar kurulu toplantısının oturum aralarında gazetecilere yaptığı açıklamada "ABD Başkanı'nın dün gece yaptığı açıklamalara istinaden, maksimum baskı deneyinin başarısızlıkla sonuçlandığını ve tekrar denenmesinin yine başarısızlıkla sonuçlanacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı "Eğer asıl mesele İran'ın nükleer silah edinme çabasında olmaması ise, ki bu başarılabilir; İran, NPT'nin kararlı bir üyesidir ve bu konudaki tutumu oldukça açıktır. Nitekim Devrim Lideri'nin hepimize düşen görevi açıklayan bir fetvası da var." vurgusunda bulundu.