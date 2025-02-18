Irakçi: Baskı ve tehdit altında asla müzakere etmeyiz

Irakçi, Sudan Dışişleri Bakanı'nı memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, İran ve Sudan'ın tarihi, dini ve kültürel olarak pek çok ortak noktaya sahip olduğunu söyledi. Geçmişte çeşitli nedenlerle ilişkilerde dalgalanmalar yaşandığını hatırlatan Irakçi, son sekiz ayda ilişkilerin yeniden kurulmasının ardından iş birliğinde hızla ilerleme kaydedildiğini dile getirdi.



İran ve Sudan devlet başkanlarının Riyad ve New York'taki görüşmelerine atıfta bulunan Irakçi, Sudan Ekonomi Bakanı’nın İran’a yaptığı ziyaretin ekonomik anlaşmalarla sonuçlandığını belirtti. Ayrıca, İranlı ekonomik heyetlerin Sudan’a giderek mali sorunların çözümüne katkıda bulunduğunu ifade etti.

İran’ın, İslam ülkelerinin katılımıyla Mart ayında olağanüstü bir zirve düzenleme önerisinin kabul edildiğini duyuran Irakçi, zirveye dair detayların daha sonra paylaşılacağını aktardı.



Katar Emiri’nin Tahran ziyaretiyle ilgili bir soruya yanıt veren Irakçi, ziyaretin iki ülke arasındaki ikili ilişkiler çerçevesinde gerçekleştiğini ve Emir'in ABD’den İran’a bir mesaj taşıdığına dair kendilerine herhangi bir bilgi ulaşmadığını söyledi.



İran-Lübnan uçuşları konusuna da değinen Irakçi, Lübnan Dışişleri Bakanı ile bu konuda verimli bir görüşme yaptıklarını ve yaşanan sorunların siyasi değil, teknik ve hukuki nitelikte olduğunu belirtti. Sorunların çözümü için siyasi ve ikili müzakerelerin devam edeceğini ekledi.



ABD'nin İran’a yönelik çelişkili mesajları hakkında konuşan Irakçi, bir yandan askeri tehditlerde bulunulurken diğer yandan müzakere çağrıları yapılmasının inandırıcı olmadığını söyledi. Irakçi, İran’ın bu konuda tutumunun net olduğunu belirterek, "Biz, asla baskı ve tehdit altında müzakere etmeyiz. Bu, bağımsız her ülkenin benimsediği açık bir ilkedir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik "maksimum baskı" politikasına da değinen Bakan, bu politikaya dayanarak çıkarılan başkanlık kararnamesinin çeşitli bakanlıklara iletildiğini ve İran’ın bu karara göre ABD’ye karşı tutumunu şekillendirdiğini ifade etti.



İran’ın nükleer programına ilişkin gelişmeleri de değerlendiren Irakçi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Sekreteri Rafael Grossi ile düzenli temas halinde olduklarını belirtti ve Ajansın, İran'ın nükleer programına ilişkin kapsamlı bir rapor hazırlayacağını ifade ederek bu süreçte teknik tarafsızlığın korunmasının önemine vurgu yaptı.

İran’ın nükleer faaliyetlerine dair geçmişte çözümlenmiş konuların yeniden gündeme getirilmemesi gerektiğini ifade eden Dışişleri Bakanı, UAEA'nın siyasi baskılardan uzak, teknik değerlendirmelere dayalı bir yaklaşım sergilemesini beklediklerini sözlerine ekledi.