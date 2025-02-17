İran, Hizbullah'ın Şehit Genel Sekreteri'nin cenaze törenine üst düzeyde katılacak

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî bugün düzenlenen haftalık basın toplantısında "İran'ın büyük ve anlayışlı halkına, İslam Devrimi'nin zafer yıl dönümü ve 22 Behmen yürüyüşüne olağanüstü katılımlarından dolayı teşekkür ederek başlamak istiyorum. Umarım İran halkına minnettarlığımızı gösterebilir ve onlara iyi hizmetler sunabiliriz. Geçen hafta diplomasi alanında önemli gelişmeler yaşandı; diplomatik temaslarımız devam ediyor. Sayın Irakçi bugün Umman'da ve Hazar Denizi kıyısındaki ülkelerin toplantısı düzenleniyor. Ayrıca bugün Sudan Dışişleri Bakanı'nın Tahran'a gelişini bekliyoruz. Bu ziyaret, ikili diplomatik istişareler kapsamında gerçekleşiyor. Bugünkü toplantımızda Allame Tabatabai Üniversitesi'nden öğrencileri ağırlıyoruz. Geçen hafta da Tahran Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldik." açıklamasında bulundu.

Dışişleri Sözcüsü, İRNA muhabirinin "İran ve Lübnan Dışişleri Bakanları arasındaki telefon görüşmesinde, İran uçaklarının Beyrut havaalanına inişiyle ilgili yaşanan sorun hakkında neler konuşuldu?" sorusuna cevaben "Görüşlerimizi ilettik. İrakçı ve Lübnanlı mevkidaşı arasında iyi bir diyalog gerçekleşti. İran ve Lübnan'ın ilişkilerinin geçmişi ve karşılıklı çıkarları göz önünde bulundurularak en iyi kararı almaları ve bölgenin hayrını istemeyen üçüncü tarafların bu sürece müdahale etmesine izin vermemeleri gerektiği vurgulandı. Görüşmeler devam ediyor ve umuyoruz ki İran ve Lübnan halklarının çıkarlarını koruyacak makul bir çözüme ulaşılır." ifadesini kullandı.

Bekaî, İRNA'nın "İran'dan yetkililer Hizbullah'ın şehit Genel Sekreteri'nin cenaze törenine katılacak mı?" sorusuna da "Bu çok önemli bir tören ve biz üst düzeyde katılacağız." yanıtını verdi.

Bekaî, Amerikan CNN haber kanalının "Suudi Arabistan'ın İran ve ABD arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduğu" iddiasına ilişkin soruya ise "Bu bir spekülasyon, biz de medyadan duyduk." ifadesini kullandı.

Dışişleri Sözcüsü, ABD'nin Irak'a yönelik yaptırım muafiyeti genelgesi hakkında "İran, Batı Asya'da köklü ve kararlı bir ülke olarak kendi kapasitesine ve tarihi bağlarına güvenerek ulusal çıkarlarını ve bölgesel istikrar ve güvenliği sağlamak için her fırsatı değerlendiriyor. Üçüncü tarafların kötü niyetli müdahalelerinin İran ile komşuları arasındaki iyi ilişkilere zarar vermesine izin vermeyeceğiz. Komşu ülkeler de kendi çıkarlarını gözeteceklerdir." dedi.

Bekaî, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın İran'ın nükleer faaliyetlerini durdurması gerektiğine dair açıklamalarına tepki olarak "İran, son 30 yılda NPT'ye (Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması) uygun olarak hak ve yükümlülüklerini ciddiyetle yerine getirdi. İran'ın barışçıl nükleer programı, NPT üyesi olarak ayrılmaz haklarına dayanıyor ve bu yolda hiçbir şekilde gevşeklik göstermeyeceğiz." dedi.

Dışişleri Sözcüsü, "İran ile Avrupa arasındaki bir sonraki tur görüşmelerin tarihi belirlendi mi?" sorusuna "Üç Avrupa ülkesinin siyasi direktörleri ve Avrupa koordinatörü, Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Hukuki İşler Müsteşarlığı ile iletişim halinde. Bir sonraki görüşmelerin zamanı ve yeri konusunda istişareler devam ediyor. Kesin tarih belirlendiğinde kamuoyuna bilgi vereceğiz." yanıtını verdi.

Dışişleri Sözcüsü, "Ensarullah, Trump'ın Gazze halkına yönelik planı uygulanırsa yeniden askeri eylemlere başvurma tehdidinde bulundu. Bu konuda görüşünüz nedir?" sorusuna cevaben "Filistin meselesine duyarlı olan ve başından beri soykırıma karşı çıkan herkes için nihayetinde bölgenin güvenliği ve istikrarı önemlidir. Yemen'in bölgeyi güvensiz hale getirdiğine dair suçlamaların asılsız olduğunu her zaman söyledik. Bölgedeki sorunların kökeni, Siyonist rejimin soykırım, bombalama ve terör eylemlerinin devam etmesidir." ifadesini kullandı.

Bekaî Siyonist rejim başbakanının "ABD ile birlikte İran'ın işini bitirme" sözlerine gösterdiği tepkide "İdeal bir dünyada, bu tür tehditler açıkça BM Antlaşması'nın ihlali anlamına gelir ve bu tür tehditlerde bulunan kişiler uluslararası düzeyde sorgulanmalıdır. İran İslam Cumhuriyeti gibi bir ülke söz konusu olduğunda ise cevap şudur: Hiçbir şey yapamazlar." vurgusunda bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Rusya ve Amerika'nın İran'ın nükleer programı hakkındaki istişareleriyle ilgili bir soruya "Rusya ile çeşitli konularda iletişim halindeyiz ve aramızda sürekli istişareler devam ediyor. Nükleer konuda Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olarak gündeminde olan bir konudur. Bu özel durumda da konuyu mutlaka gündeme getirdik ve takip ediyoruz. Yapılan görüşmelerle ilgili istişarede olacağız." yanıtını verdi.

Bekaî, "Rusya, İran ile Suriye arasında arabuluculuk yapacak mı?" sorusuna ise "Suriye ile dostlarımız aracılığıyla iletişim halindeyiz. Çeşitli ülkeler ve taraflarla iletişimdeydik. Uygun adımları atmak için değerlendirme yapmamız gerekiyor." yanıtını verdi.