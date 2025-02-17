Irakçi: Yemen, Filistin halkının ve direnişinin zaferinde önemli bir rol oynadı

Umman'da bulunan Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, bugün, Hint Okyanusu kıyısındaki ülkeler konferansının oturum aralarında kapsamında gerçekleştirdiği görüşmelere devam ederek, Yemen Milli Kurtuluş Hükümeti Sözcüsü ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Abdulselam ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı, bu görüşmede Yemen hükümeti ve halkının, Siyonist rejimin Gazze'deki 16 aylık işgal ve soykırımına karşı Filistin halkıyla gösterdiği onurlu dayanışmayı överek bu desteğin, Filistin halkının ve direnişinin zaferinde ve Siyonist rejime ateşkesin dayatılmasında önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Irakçi ayrıca, İran İslam Cumhuriyeti'nin Yemen'in toprak bütünlüğü ve ulusal egemenliğini destekleme konusundaki ilkesel tutumunu yineleyerek "Yemen'de istikrar ve güvenlik, tüm bölgede güvenlik ve sürdürülebilir kalkınma için büyük öneme sahiptir." ifadesine dikkat çekti.

Yemen Milli Kurtuluş Hükümeti Sözcüsü ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Abdulselam da Siyonist rejime ateşkes anlaşmasının dayatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Bölgedeki gelişmeleri ve ateşkes anlaşmasının uygulanmasını takip ediyoruz. Her türlü saldırgan hareketliliğe karşı tam bir hazırlık içindeyiz. Yemen'in Filistin halkına desteğe yönelik gelecekteki adımları, karşı tarafın ateşkesi tam olarak uygulama taahhüdüne bağlı olacaktır." dedi.