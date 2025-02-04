Devrim Muhafızları Donanma Filosu, BAE'nin Şarca Limanı'na demir attı

İran İslam Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ikili ilişkilerin gelişimi ve savunma-askeri işbirliğinin güçlendirilmesi çerçevesinde, dört gemiden oluşan İran Devrim Muhafızları Donanma Filosu, Emirlik donanma birlikleri, İran’ın BAE Büyükelçisi Rıza Ameri, Cebel Ali Deniz Üssü Komutanı ve bazı Emirlikli subayların katılımıyla Şarca’daki Halid Limanı’na giriş yaptı.

Bu donanma filosu için düzenlenen resmi karşılama töreni, BAE Savunma Bakan Yardımcısı, bazı Emirlikli askeri yetkililer ve BAE'de bulunan çeşitli diplomatlar ve askeri ataşelerin katılımıyla, Şehit Reis Ali Delvari gemisinin güvertesinde gerçekleştirildi.

İran Donanması’nın ilk kez BAE kıyılarında bulunması, iki ülke arasındaki ilişkilerin ilerlemesine, her alanda işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik ciddi iradeye ve İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgesel işbirliği stratejisine işaret ediyor.

Bu bağlamda, İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Alirıza Tengsiri, dün 14. Malik Eşter Festivali kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Devrim Muhafızları ve İran Ordusuna ait dört geminin, BAE Donanması ile görüşmek üzere bu ülkeye hareket ettiğini belirtti. Tangsiri, “Bu ziyaret ilk kez gerçekleşiyor. Defalarca dile getirdiğimiz gibi, bölge ülkeleri kendi güvenliklerini sağlayabilir ve yabancı güçlerin varlığına ihtiyaç yoktur” dedi.