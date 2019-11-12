İran-Umman ekonomik ilişkileri gelişecek

İran'ın kuzeybatısında bulunan Erdebil'de yerel ekonomik girişimci ve iş adamları ile düzenlediği ortak toplantıda konuşan Umman'ın Tahran Büyükelçisi el-Bervani, 'İran ve Umman özel sektör girişimcilerinin ekonomik toplantılarda bir araya gelmeleri ve böylece iki ülke ilişkilerinin artması için çaba sarfediyoruz' dedi.

İran-Umman Ortak Ticaret Odası Başkanı Muhsin Zarrabi da bu toplantıda yaptığı açıklamada, İran'ın Umman'a yaptığı ihracatın 146 milyon dolardan 2018 yılında 728 milyon dolara yükseldiğini belirtti.

Ticaret Odası'nın çalışmaları ile iki ülke ekonomik ilişkilerinin artmasını istediklerini kaydeden Zarrabi, 'İran'ın Umman'dan ithalatı da 2013 yılında 75 milyon dolardan 2018 yılında 433 milyon dolara çıktı. Halihazırda İran-Umman ticaret hacmi 1 milyar 161 milyon dolar düzeyindedir' diye ekledi.