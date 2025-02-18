Hazar Ekonomik Forumu: Karşılıklı çıkarlar için iş birliği

Üçüncü Hazar Ekonomik Forumu, Rusya, Türkmenistan, Kazakistan, Azerbaycan ve özel konuk olarak Tacikistan’ın başbakanları ve bakanlarının katılımıyla, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Arif’in ev sahipliğinde bugün Tahran'da çalışmalarına başladı. Forum, bölge ülkeleri arasında ticari ve ekonomik etkileşimi güçlendirmeyi amaçlıyor ve üst düzey ekonomik yetkililer için ikili ve çok taraflı görüşmelere zemin hazırlıyor.

Muhammed Rıza Arif, Salı günü forumun ortak oturumunda yaptığı konuşmada, üçüncü Hazar Ekonomik Forumu'nun, ekonomik ve ticari iş birliklerinin genişletilmesi yönünde önemli bir adım olduğunu vurguladı. Ayrıca bu forumun, kıyıdaş ülkelerin kamu ve özel sektörleri ile ticaret, sanayi ve bilimsel alanlardaki iş birliklerine uygun bir zemin sunduğunu ifade etti.

Hazar Zirvesi'nin çalışma mekanizmaları; "Devlet Başkanları Zirvesi", "Dışişleri Bakanları Toplantısı", "Özel Temsilciler Toplantısı" ve "Hazar Ekonomik Forumu" şeklinde dört ana bölümden oluşuyor. Türkmenistan’ın girişimiyle oluşturulan Hazar Ekonomik Forumu, Hazar kıyısındaki ülkeler olan Rusya, Türkmenistan, Kazakistan ve Azerbaycan’ın başbakanları düzeyinde gerçekleştiriliyor.

Forum, ekonomi bakanları, bakan yardımcıları, özel sektör temsilcileri ve ekonomi aktörlerinin katılımıyla yedi uzmanlık panelinde düzenlenecek. Bu paneller; ticaret, sanayi, tarım iş birliklerinin geliştirilmesi, bankacılık ve gümrük iş birlikleri, ulaşım ve lojistik alanında ortak çalışmalar, çevre koruma, turizm, sağlık, enerji, bilim ve teknoloji iş birlikleri ile ticaret odalarının özel sektör kapsamında iş birliği konularını kapsayacak.

Hazar Ekonomik Forumu'nun temel amacı, bölge ülkelerinde büyük ve ortak yatırım projeleri için bir zemin oluşturmak olarak açıklanmıştır. Zira, tahminlere göre Hazar bölgesi yaklaşık 50 milyar varil petrol ve 9 trilyon metreküp doğalgaz rezervine sahip olup, yaklaşık 300 milyon insanı barındırmaktadır.

Bu forumun düzenli olarak gerçekleştirilmesi, Kazakistan’ın Aktau kentinde düzenlenen beşinci Hazar Zirvesi'nde kıyıdaş beş ülkenin ortak kararıyla kabul edildi. Amacı, kıyıdaş ülkeler arasında sanayi, ticaret, enerji, ulaşım, lojistik, yenilikçilik, turizm, bilgi teknolojileri ve diğer ortak alanlarda iş birliğini daha da güçlendirmek ve geliştirmektir. Başka bir ifadeyle, Hazar Ekonomik Forumu, beşinci Hazar Zirvesi'nin sonuçlarına doğrudan bir yanıt niteliğinde olup, özellikle ulaşım ve ticaret alanlarında bölgesel iş birliklerinin teşvik edilmesine vurgu yapmaktadır.