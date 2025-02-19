Pezeşkiyan: Dünyadaki tüm milletler mazlum Filistin halkını savunmak için çaba sarf etmelidir

Mesud Pezeşkiyan, bugün Katar Emiri "Temim bin Hamed bin Halife Al Sani" ile ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, iki ülke yetkililerinin düzenli görüşmelerinin, tarihsel, ekonomik ve kültürel bağların yanı sıra bölgesel ve uluslararası meselelerdeki yakın görüşleri yansıttığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı, "Bölge ve komşu ülkelerle ekonomik, siyasi, kültürel, askeri ve güvenlik alanlarında ilişkilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi, İslam Cumhuriyeti İran'ın temel politikasıdır ve bu bağlamda dost ve kardeş Katar hükümeti özel bir öneme sahiptir" ifadesine dikkat çekti.

Pezeşkiyan, "Bu ziyarette, kardeşim Katar'ın saygıdeğer Emiri ile ikili konular ve ortak çıkarların sağlanması doğrultusunda görüşmeler yaptık ve ilişkilerin geliştirilmesi, derinleştirilmesi ve yeni iş birliği yollarının açılması yönünde iyi kararlar aldık" diyerek "İran İslam Cumhuriyeti, bölge ülkelerinin iyi komşuluk politikası, karşılıklı saygı ve yapıcı diyalog temelinde bölgede istikrar ve güvenliğin korunması için adımlar atabileceğine ve ortak iş birliği yolunu açabileceğine inanmaktadır" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Bu görüşmede Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunması ile bu ülke halkının kaderini belirlemede tam katılımı üzerinde durduk. Ayrıca, Katar'ın Gazze'de ateşkes sağlanması ve mazlum Filistinli esirlerin serbest bırakılması yönündeki arabuluculuk çabalarını takdir etmek istiyorum" vurgusunda bulundu.

Pezeşkiyan, "Katar Emiri ile yaptığımız görüşmede, İslam ülkelerinin Gazze halkının acılarını ve çektiği ıstırapları azaltmak, onlara yönelik suçları durdurmak ve Siyonist rejimin suçlarını takip etmek için daha uyumlu önlemler alması gerektiğini vurguladık.

Bölgedeki ve dünyadaki tüm milletlerin ve hükümetlerin, ilahi ve insani değerler temelinde, özellikle Gazze'deki mazlum Filistin halkının tarihi topraklarında güvenli bir yaşam sürmesi için çaba sarf etmesi gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Katar Emiri de ortak basın toplantısında İran'a yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu ziyaret, bölgemizin değişimler ve zorluklarla karşı karşıya olduğu bir dönemde gerçekleşti ve bu konuda koordinasyon ve istişareye ihtiyaç duyuyoruz" dedi.

Şeyh Temim bin Hamed bin Halife Al Sani, "İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın son Katar ziyareti, kardeşçe ve tarihsel ilişkilerimizi genişletmek için çok önemli ve iyi bir fırsattı. İki ülke arasındaki iyi komşuluk temeline dayanan bu ilişkilerin, bu tür ziyaretlerin devam etmesiyle daha da genişleyeceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Katar Emiri, "Ayrıca, iki ülke arasında yakın zamanda düzenlenen Ortak Ekonomik Komisyon toplantılarının sonuçlarının takip edilmesinin ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasının önemini vurguladık. Bunun hedeflerimize ulaşmamızı sağlayacağına inanıyoruz. Ayrıca, her alanda iş birliğimizi genişletme konusunda da mutabık kaldık" dedi.

Katar Emiri, "Şu anda var olan anlaşmazlıkların çözümü için en iyi yolun yapıcı diyalog olduğu konusunda anlaştık. Bu bağlamda, Sayın Pezekiyan'ın İş Birliği Konseyi ülkeleri ve İslam ülkeleriyle ortak çıkarlar ve iyi komşuluk temelinde yapıcı ilişkiler kurulması yönündeki açıklamalarını memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerinin de altını çizdi.