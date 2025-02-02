Ensarullah Lideri: İran, direniş eksenini destekleme konusunda önemli bir rol oynadı  

Abdulmelik el-Husi, Ensarullah Hareketi üyesi ve Yemen Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı Salih Ali es-Samad’ın şehadet yıl dönümü vesilesiyle yaptığı konuşmada "Aziz kardeşimiz, şehit lider Salih es-Samad’ın fedakarlıklarını, mücadelesini ve önemli rolünü saygıyla anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Salih Ali es-Samad, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun Hudeyde vilayetine düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetmişti.

El-Husi, konuşmasının devamında İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Deyf ve diğer şehit komutanların şehadetini Kassam Tugayları, Hamas Hareketi ve Filistin halkına başsağlığı dileyerek andı.

El-Husi "Kassam Tugaylarının Aksa Tufanı operasyonundaki birlikteliği, direnişin zaferinde önemli bir rol oynadı." dedi ve Gazze halkına yardım etmenin dini bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

ABD ve İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarla direnişi yok etmeye çalıştığını belirten el-Husi "Düşmanlar, Batı Şeria’da işledikleri suçlarla Gazze’deki yenilgilerini telafi etmeye çalışıyor." dedi.

El-Husi ayrıca, "Düşmanlarımız kindar, açgözlü ve vahşidir; bu yüzden en iğrenç suçları işliyorlar." ifadelerini kullandı.

Ensarullah lideri konuşmasının devamında “İran, direniş eksenine destek konusunda önemli bir rol oynadı. Eğer düşman Gazze’de zafer kazansaydı, diğer komşu ülkelere de saldırırdı.” derken" Batı, Siyonist rejimin yanında durdu, bu yüzden İslam ümmeti de direnişin yanında yer almalıdır.” vurgusunda bulundu.

Yemen Ensarullah lideri, Gazze ve Lübnan’da ateşkes anlaşmasının tamamlanmasını ve nihai hale gelmesini umut ettiğini belirterek, “Gazze ve Lübnan’daki ateşkesin ihlal edilmesi durumunda düşmana karşı gerilimi artırmaya hazırız.” ifadelerini kullandı.