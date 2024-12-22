22 Ara 2024 18:43
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News ID: 85697542
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Bekaî: ABD'nin Yemen'e yönelik saldırıları savaş suçu kapsamındadır

22 Ara 2024 18:43
News ID: 85697542
Bekaî: ABD'nin Yemen'e yönelik saldırıları savaş suçu kapsamındadır

Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin Yemen'e yönelik saldırılarının yalnızca uluslararası hukuk ilkeleri ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ni açıkça ihlal etmekle kalmayıp, aynı zamanda uluslararası insancıl hukuk ilkelerine de aykırı olduğunu ve savaş suçu teşkil ettiğini belirtti.  

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, ABD'nin Sana'daki hedeflere düzenlediği hava saldırılarını sert bir şekilde kınadı.  

 Bekaî açıklamasında "ABD'nin Yemen'e yönelik saldırgan ve tekrar eden saldırıları, uluslararası hukuk ilkeleri ve BM Sözleşmesi'nin açık bir ihlalidir. Ayrıca uluslararası insancıl hukuk ilkelerine aykırıdır ve savaş suçu kapsamına girmektedir." ifadelerini kullandı. 

 Bakanlık Sözcüsü, Yemen halkının mazlum Filistin halkına yönelik onurlu destek ve dayanışmasını överek, bunun Yemenlilerin işgalcilik ve soykırıma karşı mazlumları destekleme konusundaki sağlam iman ve inancından kaynaklandığını vurguladı. Aynı zamanda, İslam dünyası, bölge ülkeleri ve Birleşmiş Milletler’in ABD, İngiltere ve Siyonist rejimin Yemen’e yönelik saldırgan eylemlerine karşı ciddi adımlar atması çağrısında bulundu.

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