Bekaî: ABD'nin Yemen'e yönelik saldırıları savaş suçu kapsamındadır

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, ABD'nin Sana'daki hedeflere düzenlediği hava saldırılarını sert bir şekilde kınadı.

Bekaî açıklamasında "ABD'nin Yemen'e yönelik saldırgan ve tekrar eden saldırıları, uluslararası hukuk ilkeleri ve BM Sözleşmesi'nin açık bir ihlalidir. Ayrıca uluslararası insancıl hukuk ilkelerine aykırıdır ve savaş suçu kapsamına girmektedir." ifadelerini kullandı.

Bakanlık Sözcüsü, Yemen halkının mazlum Filistin halkına yönelik onurlu destek ve dayanışmasını överek, bunun Yemenlilerin işgalcilik ve soykırıma karşı mazlumları destekleme konusundaki sağlam iman ve inancından kaynaklandığını vurguladı. Aynı zamanda, İslam dünyası, bölge ülkeleri ve Birleşmiş Milletler’in ABD, İngiltere ve Siyonist rejimin Yemen’e yönelik saldırgan eylemlerine karşı ciddi adımlar atması çağrısında bulundu.