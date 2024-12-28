%18 artışla İran'ın petrol dışı ihracatı 43 milyar 140 milyon dolara ulaştı

Ferud Asgari, bugün yaptığı açıklamada "Söz konusu dönemde, ülkemizin petrol dışı ihracatı 43 milyar 140 milyon dolara ulaşarak, geçen yılın aynı dönemine göre %18 oranında bir artış gösterdi. Buna karşılık, ülkemizin ithalatı, altın külçesi ithalatı dahil olmak üzere, 50 milyar 889 milyon dolar oldu." dedi.

Asgari'nin verdiği bilgilere göre, ithalatın ağırlıklı miktarı, %3.16'lık bir azalma ile 27 milyon 941 bin ton olarak kaydedildi.

Asgari, 2024 yılına ait 9 aylık dönemde petrol dışı ihracatın ağırlıklı olarak 116 milyon 348 bin ton olduğunu ve bunun, geçen yılın aynı dönemine göre %13.77 oranında arttığını belirtti.

İran Gümrük İdaresi Başkanı ayrıca, bu dönemde ülkenin her ton ihracatının gümrük değerinin %3.74 oranında artarak 371 dolara yükseldiğini belirtti. Bu süre zarfında, 50.7 milyon ton petrokimya ürünü ihraç edildi ve bu ihracatın değeri 19.7 milyar dolar oldu. Bu, ağırlık bazında %33.25, değer bazında ise %32’lik bir artışı işaret ediyor.

Ekonomi Bakan Yardımcısı ve İran Gümrük İdaresi Başkanı, ülkenin en büyük ihracat pazarlarını ise şu şekilde sıraladı: Çin 11 milyar dolar, Irak 9.4 milyar dolar, Birleşik Arap Emirlikleri 5.3 milyar dolar, Türkiye 5.2 milyar dolar, Afganistan 1.7 milyar dolar, Pakistan 1.7 milyar dolar ve Hindistan 1.4 milyar dolar.