28 Ara 2024 15:33
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News ID: 85703173
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Irakçi: İran, 25 yıllık programı Çin ile ilişkilerin gelişimi için sağlam bir temel olarak görüyor

28 Ara 2024 15:33
News ID: 85703173
Irakçi: İran, 25 yıllık programı Çin ile ilişkilerin gelişimi için sağlam bir temel olarak görüyor

Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, İran’ın Çin ile ortak etkileşimdeki geniş kapsamlı fırsatları değerlendirmek için hiçbir çabadan kaçınmadığını ve 25 yıllık iş birliği programını ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştirilmesi için sağlam bir temel olarak kabul ettiğini belirtti.  

Çin'e resmi bir heyetle ziyaret gerçekleştiren Irakçi, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi.  

Görüşmede taraflar, iki ülke liderlerinin stratejik ilişkileri güçlendirme konusundaki kararlılığına vurgu yaparak ekonomik, ticari, yatırım, enerji, ulaştırma alanlarındaki ilişkilerin son durumu ile ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve kapsamlı iş birliği programı çerçevesindeki iş birliğinin genişletilmesi yollarını değerlendirdi.  

Irakçi, İran ve Çin’in Asya’nın köklü iki uygarlığı ve kültürü olarak derin bağlara dayalı ilişkilerine dikkat çekerek, "İran, Çin ile ortak etkileşimdeki geniş potansiyelden yararlanmak için hiçbir çabadan kaçınmayacak ve 25 yıllık iş birliği programını çeşitli alanlarda ilişkileri geliştirmek için sağlam bir temel olarak kabul etmektedir," dedi.  

İki ülkenin dışişleri bakanları, Ortadoğu’nun bölge halkına ait olduğunu ve bölge dışı aktörlerin jeopolitik çıkarlarını ilerletmek için yıkıcı müdahalelerde bulunmaması gerektiğini vurguladı.  

Ayrıca taraflar, Suriye’deki kaos ve güvensizlik risklerinden duydukları endişeyi dile getirerek, Suriye’nin ulusal birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması ve toplumun tüm kesimlerinin taleplerini karşılayacak güvenli bir geçişin sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

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