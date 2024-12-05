Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, bugün sabah saatlerinde X sosyal medya platformundaki kişisel hesabından "NATO'nun yeni Genel Sekreteri, ABD'nin seçilmiş başkanının psikolojisini iyi bildiğini iddia ediyor ve ABD'nin gelecekteki yönetimi adına karar alma konusunda ısrarcı bir tutum sergiliyor.” ifadelerini paylaştı.
Bekaî ifadelerinin devamında “Sayın Genel Sekreter'in yaptığı şey, dünyayı daha fazla kutuplaştırarak çatışmayı teşvik etmekten başka bir şey değildir. Bu uğursuz yaklaşım kesinlikle sorumluluk bilinci taşımamaktadır.” dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca “Sayın Genel Sekreter, NATO'nun bazı üyelerinin kışkırtıcı ve hegemonyacı politikaları nedeniyle dünyaya, özellikle Avrupa'ya dayatılan artan güvensizliğin hesabını vermelidir.” diye ekledi.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Financial Times’a verdiği bir röportajda, ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’yı, Rusya’nın çıkarlarına hizmet eden bir barış anlaşması imzalamaya zorlaması durumunda, Washington’un Çin, İran ve Kuzey Kore’den ciddi bir tehdit ile karşı karşıya kalacağını ifade etmişti.
NATO Genel Sekreteri, dünyaya dayatılan artan güvensizliğin hesabını vermelidir
Tahran, İRNA - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, NATO'nun yeni Genel Sekreteri'nin, NATO'nun bazı üyelerinin kışkırtıcı ve hegemonyacı politikaları nedeniyle dünyaya, özellikle de Avrupa'ya dayatılan artan güvensizliğin hesabını vermesi gerektiğini belirtti.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, bugün sabah saatlerinde X sosyal medya platformundaki kişisel hesabından "NATO'nun yeni Genel Sekreteri, ABD'nin seçilmiş başkanının psikolojisini iyi bildiğini iddia ediyor ve ABD'nin gelecekteki yönetimi adına karar alma konusunda ısrarcı bir tutum sergiliyor.” ifadelerini paylaştı.
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