Bekaî: Bölge güvenliği için Rus dostlarımızla yakın temas halindeyiz

Bekaî, Sputnik'e yaptığı açıklamada, BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü'nün öneminin gün geçtikçe arttığını ve bu iki platformun Batı'nın yaptırımlarını etkisiz hale getirme konusunda etkili olduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, Sputnik'in İran ile Rusya'nın yaptırımlar ve Batı'nın tek taraflı politikalarıyla mücadeledeki iş birliğine ilişkin sorusuna "İran ve Rusya, iki halkın karşılıklı ekonomik çıkarları doğrultusunda kapsamlı ikili iş birliği yürütmektedir. Ayrıca Birleşmiş Milletler dahil olmak üzere uluslararası örgütler ve platformlarda, BM Şartı ilkelerine aykırı olan normların ve kavramların teşvik edilmesi ve yerleşik hale getirilmesine karşı yakın istişareler yürütüyoruz. BM Şartı Dostları Grubu, uluslararası hukukun korunması için hukuki ve uluslararası norm oluşturma alanında aktif olan ve önemli sayıda ülkeyi bir araya getiren girişimlerden biridir." cevabını verdi.

Bekaî, Sputnik'in Rusya ile İran arasındaki görüşmelerin Suriye dosyasındaki çabaların koordinasyonunu kapsayıp kapsamadığı ve İran'ın özellikle Suriye, Filistin ve Lübnan'da istikrar sağlama konusunda Rusya ile iş birliğini güçlendirme konusundaki tutumunun ne olduğu sorusuna ise "İran İslam Cumhuriyeti, bölgede barış ve güvenliği sağlama ve koruma çabalarını destekliyor ve bu konuda Rus dostlarıyla yakın temas halinde." yanıtını verdi.

Bakanlık Sözcüsü, Rusya'nın uluslararası düzeyde önemli ve etkili bir aktör olduğunu vurgulayarak, "Rusya, Batı Asya bölgesinde de önemli bir role sahipti ve bu rolü oynamaya devam edecek" dedi ve Suriye konusunda da İran ve Rusya'nın, dönemin Suriye hükümetinin talebi ve daveti üzerine, o ülkede ve bölgede terörizm ve aşırı şiddetin yayılmasına karşı yakın iş birliği yaptıklarını belirtti.