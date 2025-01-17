Irakçi, Hamas'ın Gazze Siyasi Büro Başkanı ile son gelişmeleri değerlendirdi

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, Gazze’deki Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hiyye ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze’deki saha gelişmeleri ve ateşkes anlaşmasını istişare ederek fikir alışverişinde bulundu.

Dışişleri Bakanı, bu telefon görüşmesinde, 15 ay boyunca işgalci rejimin soykırım ve benzeri görülmemiş suçlarına karşı destansı bir direniş gösteren Filistin halkının ve direnişin zaferini kutladı. Bu direnişin, işgalci rejimi teslim olmaya ve ateşkes anlaşması ile esir değişimini kabul etmeye zorladığını belirten Irakçi, İran İslam Cumhuriyeti’nin Filistin davasına, işgalcilere karşı meşru ve yasal direnişe ve Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkına destek verme konusundaki temel duruşunu vurguladı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hiyye ise, Gazze’nin son durumuna ve ateşkes müzakerelerine dair bilgi verdi. İran liderliği, hükümeti ve halkının desteğinden dolayı teşekkürlerini ileten el-Hiyye, Lübnan, Yemen ve Irak’taki direniş gruplarının Filistin halkına verdiği destekten dolayı da minnettarlığını dile getirdi. Bu desteklerin, elde edilen büyük zaferde çok etkili olduğunu belirterek, cesur ve dirençli Filistin halkının tüm haklarına kavuşana kadar dayanışma ve birlik içinde direnişe devam edeceğini vurguladı.